天氣｜今日有幾陣驟雨　初時局部地區有雷暴　最高28度

【天文台/HKO/復活節/清明節/黃金周】今日（4月6日）是清明節翌日假期，天文台指出，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，與低壓槽相關的驟雨正影響廣東地區。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎25至28度；吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。



天文台展望，明日（7日）短暫時間有陽光。星期三（8日）大致多雲，有一兩陣雨。隨後兩三天日間炎熱。



圖為截至4月6日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本周中期有陣雨 本周後期天色好轉

天文台指出，現時影響廣東沿岸的低壓槽會在今明兩日減弱，該區天色較為明朗。而一股偏東氣流會在本周中期為廣東沿岸地區帶來一兩陣雨。高空反氣旋會在本周後期至下周初覆蓋華南，該區天色好轉。同時，受一股偏南氣流影響，該區日間炎熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月6日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周四起連日炎熱 周六及周日有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日） 大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎25至29度。周三（8日）大致多雲，有一兩陣雨，早上局部地區能見度較低，日間部份時間天色明朗，介乎24至27度。

周四（9日）至下周二（14日）均間間炎熱，部份時間有陽光，最低介乎24至25度，最高在29至30度。其中，周六（11日）及下周日（12日）有一兩陣驟雨。