愉景灣獵蛋嘉年華因天氣取消不退款　發船票等補償　家長批不合理

一年一度的復活節親子活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」昨日（4日）因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期，引來不少家長不滿。不少人湧到社交平台聲討，其後主辦方在深夜「補鑊」，宣布向受影響人士送上禮物包、另額外送出一張愉景灣100元現金券，及三張免費單程船飛，在月底於中環碼頭安排領取。



有家長向《香港01》表示，不滿主辦方過遲宣布取消，又認為補償方案不合理，「搭個車出去都要搭成個鐘，我無理由搭個成個鐘跟住攞100蚊，重要專登入去使」。她又提到，黃金海岸的掘蛋活動昨日都遇上同樣情況，但卻獲改期舉行，「人哋都係同一個情況、同一個香港，但人哋都做到，我就唔明點解你做唔到」，感覺主辦方將天氣的風險全部轉嫁到消費者身上。



「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」昨日（4日）因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期。（官網圖片）

昨日本港天氣不穩，天文台早上起先後發出黃色暴雨及雷暴警告信號，連帶戶外活動亦受到影響。在愉景灣舉行的「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，昨日早上在社交平台宣布，因天氣情況，當日多個時段的沙灘獵蛋環節要取消。

主辦方又指，根據報名時的條款及細則，所有取消之組別均不設改期及不設退款。帖文一出，隨即有不少家長留言表達不滿。有家長早已搭船到愉景灣，不滿主辦方過遲通知取消，亦有不少家長不滿主辦方不設延期安排。

主辦方深夜發帖宣布，為昨日活動的參加者送上禮物包，另額外送出一張愉景灣100元現金券，及三張免費單程船飛。

深夜宣布送船飛、現金券

群情洶湧下，主辦方深夜發帖強調，天氣不穩下若在沙灘繼續舉行活動會非常危險，又指已在天氣許可及環境安全情況下，盡力維持開放攤位遊戲、充氣樂園及藝術工作坊。主辦方又指，明白小朋友未能參與掘蛋遊戲會有所失望，宣布為昨日活動的參加者送上原定為獵蛋獎品的禮物包，另額外送出一張愉景灣100元現金券，及三張免費單程船飛。禮品將於4月24日至26日在中環3號碼頭安排領取。

「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」昨日（4日）因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期。（官網圖片）

兒子事前「極興奮」最終敗興而歸

參與下午1時15分場次的陳太太表示，因大會要求提早45分鐘到達，她於早上10時多已從大埔出發，需經歷三次轉車才可抵達愉景灣。不過，她直至12時多才得知活動取消。陳太太指，事前已告訴兒子昨日要去掘蛋，「佢其實係極興奮」，但最終敗興而歸，「好彩我個仔就乖啲，佢就無喺度喊。但我估唔係個個小朋友都可以咁樣接受到」。她又提到，門票每位小童298元，有家長帶兩位小朋友到場，即最終近600元全部「打水漂」。

她又提到，抵達現場後雖然未能掘蛋，但仍可玩充氣彈床。不過，選手包只得5個代幣，充氣彈床玩一次15分鐘要3個代幣，若需繼續遊玩要額外花費80元購買通行證。她認為，「而家你已經冇得玩個活動，你而家叫我嚟玩你其他嘅嘢，仲要我再畀錢，我覺得其實唔係好合理囉。」

批補償方案不合理 「搭個車出去，都要搭成個鐘」

對於大會事後提出的補償方案，陳太直言不合理，「你要我喺大埔搭個車出去，都要搭成個鐘，我無理由搭個成個鐘跟住攞100蚊，重要專登入去使」，估計自己不會到場領取。她又認為，主辦方最少應半額退費，又或擇期補辦活動。

對於主辦方指條款早已列明天氣原因不設退款，她指無奈接受，不過，她提到黃金海岸的掘蛋活動都遇上同樣情況，但卻獲改期舉行，「人哋都係同一個情況、同一個香港，但人哋都做到，我就唔明點解你做唔到。」她感覺主辦方將天氣的風險全部轉嫁到消費者身上，又指明年不會再參加，「就算去，我都去黃金海岸」。