天氣｜今日大致多雲 日間最高約30度 周末至下周中期均炎熱
撰文：蕭通
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一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（4月10日） 大致多雲，早上最低氣溫約25度。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約30度；吹和緩偏南風。天文台展望，周末至下周中期部份時間有陽光，日間炎熱。
▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼
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未來數日天色普遍晴朗 日間炎熱
天文台指出，一股偏南氣流會在未來數日持續影響廣東，同時高空反氣旋覆蓋南海北部及華南沿岸，廣東地區天色普遍晴朗，日間炎熱。預料低壓槽會在下周後期為華南帶來幾陣驟雨。
▼天文台九天天氣預報▼
▼3月7日 天色良好▼
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下周二至四最高31度 下周後期有驟雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）至下周四（16日）均日間炎熱，明日至下周一（13日）最高30度，下周二（14日）至下周四最高31度。明日及下周日（13日）均局部地區有一兩陣驟雨，部份時間有陽光。下周一至下周三（15日）均大致天晴。
下周四至下周六（18日）均有驟雨，部份或短暫時間有陽光。其中下周四介乎25至31度，下周五（17日）稍為降溫至24至28度，下周六則在23至27度之間。
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