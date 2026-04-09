天氣｜今日初時局部能見度較低　日間炎熱約29度　明日最高達30度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日今日（4月9日）大致多雲，初時部份地區能見度較低，最低氣溫約23度。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約29度；吹和緩偏東風，漸轉吹南至東南風。天文台展望，本周餘下時間至下周初部份時間有陽光及炎熱。



圖為截至4月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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今日天色好轉 高空反氣旋帶來炎熱天氣

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會逐漸被一股偏南氣流取代，而隨著高空反氣旋增強，今日該區天色好轉，未來一兩日日間炎熱。預料高空反氣旋會在下周初至中期覆蓋南海北部，並持續為華南沿岸帶來炎熱的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月9日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月7日 天色良好▼



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明日起一連5日最高30度 至下周五均有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日）至下周四（16日）均日間炎熱，最低介乎25至26度，最高在29至30度。其中，明日部份時間有陽光，至下周二（14日）均最高30度。

周六（11日）至下周五均有驟雨，部份或短暫時間有陽光。其中，周六至下周四（16日）均局部地區有驟雨，下周三（15日）及下周四最高29度。下周五（17日）有幾陣驟雨，氣溫稍為回落至24至28度。