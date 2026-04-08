高空反氣旋增強天色好轉 天文台料周五起一連5日市區最高30度
撰文：倪清江
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天文台今日（8日）指出，影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日（9日）被一股偏南氣流取代，同時隨着高空反氣旋增強，該區天色好轉，未來兩三日日間炎熱，預測周五（10日）起一連五日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）都會升至30度，挑戰今年暫時最高溫紀錄。
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明天的天氣：日間部分時間有陽光及炎熱 最高29度
天文台今日凌晨發出強烈季候風信號，至下午仍生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。
天文台預測明日（9日）吹南至東南風4級，大致多雲，初時部分地區能見度較低，日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎23至29度。
周五起部分時間有陽光 日間炎熱 隨後部地區有一兩陣驟雨
九天天氣預報顯示，受偏南氣流和高空反氣影響，廣東沿岸天色好轉，預測明起至下周四（16日）吹南風3至4級，周五（10日）部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎25至30度。
天文台預測由周六（11日）至下周二（14日）部分時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫介乎26至30度。周六（11日）早上局部地區有一兩陣驟雨；下周日及一（12日及13日）局部地區有一兩陣驟雨，周二（14日）早上局部地區有一兩陣驟雨。
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天文台預測下周三（15日）及周四（16日）市區氣溫介乎25至29度；周三部分時間有陽光，日間炎熱，局部地區有一兩陣驟雨；周四大致多雲，日間短暫時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。到下周五（17日）料大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫稍回落至介乎24至28度。
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天氣｜今日有一兩陣雨 早上稍涼較昨日低3至4度 日間氣溫約24度夏天來了 天文台料周四起日間炎熱 周五至下周一市區氣溫30度天氣｜今日有一兩陣驟雨 日間炎熱市區約30度 新界再高一兩度天文台料周五起吹南風既濕且熱 氣溫最高30度、相對濕度90%至95%清明節黃雨警告｜天文台總部錄45.1毫米雨量 有記錄第二高的清明天氣｜今日有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴 最高28度