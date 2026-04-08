高空反氣旋增強天色好轉　天文台料周五起一連5日市區最高30度

天文台今日（8日）指出，影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日（9日）被一股偏南氣流取代，同時隨着高空反氣旋增強，該區天色好轉，未來兩三日日間炎熱，預測周五（10日）起一連五日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）都會升至30度，挑戰今年暫時最高溫紀錄。



▼4月7日 大角咀魚木盛開▼



大角咀櫻桃街行人天橋旁的魚木（又名樹頭菜）4月7日盛開，吸引不少人前往拍照打卡。站在橋上，猶如被魚木花花海包圍。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街行人天橋旁的魚木（又名樹頭菜）4月7日盛開，吸引不少人前往拍照打卡，有狗主帶寵物犬前往。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街行人天橋旁的魚木（又名樹頭菜）4月7日盛開，吸引不少人前往拍照打卡。站在橋上，猶如被魚木花花海包圍。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街行人天橋旁的魚木（又名樹頭菜）4月7日盛開，吸引不少人前往拍照打卡。站在橋上，猶如被魚木花花海包圍。（梁鵬威攝）

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明天的天氣：日間部分時間有陽光及炎熱 最高29度

天文台今日凌晨發出強烈季候風信號，至下午仍生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。

天文台預測明日（9日）吹南至東南風4級，大致多雲，初時部分地區能見度較低，日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎23至29度。

天文台4月7日下午4時半更新九天天氣預報，預測4月9日起天晴炎熱，市區氣溫一連五日升至最高30度。（天文台圖片）

天文台4月7日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎23至30度。（天文台圖片）

天文台4月7日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度上限達90%至95%。（天文台圖片）

大角咀櫻桃街行人天橋旁的魚木（又名樹頭菜）4月7日盛開，吸引不少人前往拍照打卡，從地面看，更感到樹木巨大。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街行人天橋旁的魚木（又名樹頭菜）4月7日盛開，吸引不少人前往拍照打卡，從地面看，更感到樹木巨大。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街行人天橋旁的魚木（又名樹頭菜）4月7日盛開，吸引不少人前往拍照打卡。（梁鵬威攝）

周五起部分時間有陽光 日間炎熱 隨後部地區有一兩陣驟雨

九天天氣預報顯示，受偏南氣流和高空反氣影響，廣東沿岸天色好轉，預測明起至下周四（16日）吹南風3至4級，周五（10日）部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎25至30度。

天文台預測由周六（11日）至下周二（14日）部分時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫介乎26至30度。周六（11日）早上局部地區有一兩陣驟雨；下周日及一（12日及13日）局部地區有一兩陣驟雨，周二（14日）早上局部地區有一兩陣驟雨。

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天文台預測下周三（15日）及周四（16日）市區氣溫介乎25至29度；周三部分時間有陽光，日間炎熱，局部地區有一兩陣驟雨；周四大致多雲，日間短暫時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。到下周五（17日）料大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫稍回落至介乎24至28度。

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼

