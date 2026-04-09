夏天到啦　天文台料下周二至四市區氣溫31度　勢破今年最高溫紀錄

【天文台／HKO／明天的天氣】天文台今日（9日）指一股偏南氣流會在未來數日持續影響廣東，同時高空反氣旋覆蓋南海北部及華南沿岸，預測明日起（10日，星期五）一連七日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）都會升至30度或以上，日間炎熱，料下周二至四（14至16日）更高至31度，勢打破今年暫時最高溫紀錄（3月25日錄得的30度）。



西北太平洋近赤道有一個熱帶低氣壓（熱帶氣旋雛型）形成，集結位置為香港之東南超過5,000公里，對本港未有威脅。



▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有遊客帶備反光板，在岸邊拍照。（鄭子峰攝）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有女遊客擔遮擋陽光。（鄭子峰攝）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有女遊客擔遮擋陽光。（鄭子峰攝）

明天的天氣：部分時間有陽光 日間炎熱 市區升至30度

天文台九天天氣預報顯示，今起受一股偏南氣流持續影響，同時高空反氣旋覆蓋南海北部及華南沿岸，廣東地區天色普遍晴朗，日間炎熱，預測明日（10日）吹南風4級，部分時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫介乎25至30度。

天文台4月9日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來一周日間炎熱，市區氣溫4月10日起一連七日最高30至31度。（天文台圖片）

周六及周日日間炎熱 局部地區有一兩陣驟雨

天文台預測周六（11日）至下周一（13日）市區氣溫介乎26至30度，吹南風3至4級。周六部分時間有陽光，早上局部地區有一兩陣驟雨，日間炎熱；周日（12日）部分時間有陽光，日間炎熱，局部地區有一兩陣驟雨；下周一大致天晴，日間炎熱。

天文台4月9日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎23至31度。（天文台圖片）

下周二至四市區氣溫料升至31度 日間炎熱

下周二（14日）至周四（16日）日間炎熱，市區氣溫會再稍高，料最高31度，最低25、26度。周二及周三（13日）吹南風3級，大致天晴；周四吹南風2至3級，部分時間有陽光，日間炎熱，稍後有一兩陣驟雨。

天文台4月9日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度上限達90%至95%。（天文台圖片）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有小童吃「香港名物」富豪軟雪糕。（鄭子峰攝）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有家長帶子女出來享受假日。（鄭子峰攝）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有小童坐在BB車吃餅乾條。（鄭子峰攝）

下周後期低壓槽壓境「降溫」 周五周六有驟雨

天文台預料一道低壓槽會在下周後期為華南帶來幾陣驟雨，下周五（17日）及六（18日）「降溫」。預測周五大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫回落至介乎24至28度；周六吹東至東南風3至4級，短暫時間有陽光，初時有一兩陣驟雨，氣溫介乎23至27度。

▼4月7日 大角咀魚木盛開▼



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西北太平洋近赤道有一個熱帶低氣壓形成，料會增強為熱帶氣旋，現時主流預測料會先後西北移動，後轉東北移動，保持在太平洋上空，對東亞地區未見會有威脅。

4月9日西北太平洋近赤道有一個熱帶低氣壓（熱帶氣旋雛型）形成，集結位置為香港之東南超過5,000公里，料會增強。（台灣中央氣象署圖片）