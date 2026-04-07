夏天來了 天文台料周四起日間炎熱 周五至下周一市區氣溫30度
撰文：倪清江
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一連五日復活節及清明節長假今日（7日）結束，天文台今日表示，本周後期華南沿岸天色好轉，預測周四（9日）起轉吹南風，日間炎熱，部分時間有陽光，周五（10日）至下周一（13日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）料升至30度，挑戰今年暫時最高溫紀錄，預料偏南氣流會在下周初至中期持續為華南沿岸帶來炎熱的天氣。
明天的天氣：大致多雲 有一兩陣雨 高地風力間中達6級
DSE中學文憑試筆試明日（8日）開考，天文台指受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，明日廣東沿岸有一兩陣雨，預測本港大致多雲，有一兩陣雨，早上局部地區能見度較低，吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，氣溫介乎23至26度。
天文台指隨着偏東氣流逐漸被一股偏南氣流取代，同時受高空反氣旋影響，本周後期華南沿岸天色好轉，日間炎熱。九天天氣預報顯示，周四（9日）轉吹南至東南風4級，大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫升至介乎24至29度；由周五（10日）吹南風4級，周五部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎25至30度。
天文台料周六（11日）至下周一（13日）也吹南風4級，部分時間有陽光，日間炎熱，局部地區有一兩陣驟雨，氣溫介乎26至30度。
天文台預料偏南氣流會在下周初至中期持續為華南沿岸帶來炎熱的天氣，到下周二（14日）至四（16日）市區氣溫介乎25至29度，大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，局部地區有一兩陣驟雨。周二吹南風南風3至4級，周五及周六吹南至東南風3至4級。
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