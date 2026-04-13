天氣｜今日日間炎熱 市區最高約29度 新界再高一兩度
撰文：蕭通
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一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（4月13日） 大致多雲，日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度；吹和緩南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間炎熱。接近周末有幾陣驟雨。
▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼
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未來兩三天日間炎熱
天文台指出，一股偏南氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區日間炎熱。高空反氣旋亦會在今明兩日覆蓋南海北部及華南沿岸，該區天色大致良好。預料高空反氣旋會在本周中期減弱，而低壓槽會在本周後期為華南帶來幾陣驟雨。
▼天文台九天天氣預報▼
▼4月7日 大角咀魚木盛開▼
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明後兩日料30度 周四至下周二有驟雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）至周四（16日）均日間炎熱， 部份時間有陽光，明日及周三（15日）最高30度；周四最高29度，當日至下周二（21日）均有驟雨。周四料大致多雲，日間部份時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。周五（17日）有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，料介乎24至27度。
周六（18日）至下周一（20日）的「穀雨」均短暫時間有陽光，同介乎24至28度。其中周六及下周一有一兩陣驟雨，下周日（19日）有幾陣驟雨。下周二（21日）亦有一兩陣驟雨，氣溫介乎25至29度。
天文台料周二及周三市區最高30度 低壓槽本周後期起後帶來驟雨天文台料下周一連續四日氣溫30度或以上 熱帶氣旋森拉克路徑一覽颱風森拉克生成或達17級以上 廣東：今年有超強颱風正面襲擊可能天氣｜今日大致多雲 日間最高約30度 周末至下周中期均炎熱夏天到啦 天文台料下周二至四市區氣溫31度 勢破今年最高溫紀錄