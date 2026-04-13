天氣｜今日日間炎熱　市區最高約29度　新界再高一兩度

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（4月13日） 大致多雲，日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度；吹和緩南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間炎熱。接近周末有幾陣驟雨。



圖為截至4月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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未來兩三天日間炎熱

天文台指出，一股偏南氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區日間炎熱。高空反氣旋亦會在今明兩日覆蓋南海北部及華南沿岸，該區天色大致良好。預料高空反氣旋會在本周中期減弱，而低壓槽會在本周後期為華南帶來幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月13日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月7日 大角咀魚木盛開▼



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明後兩日料30度 周四至下周二有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）至周四（16日）均日間炎熱， 部份時間有陽光，明日及周三（15日）最高30度；周四最高29度，當日至下周二（21日）均有驟雨。周四料大致多雲，日間部份時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。周五（17日）有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，料介乎24至27度。

周六（18日）至下周一（20日）的「穀雨」均短暫時間有陽光，同介乎24至28度。其中周六及下周一有一兩陣驟雨，下周日（19日）有幾陣驟雨。下周二（21日）亦有一兩陣驟雨，氣溫介乎25至29度。