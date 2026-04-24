最新天氣消息｜天文台發特別提示：短期內廣泛地區或受大雨影響

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】天文台今日（24日)指出，高空擾動本港帶來驟雨及狂風雷暴，昨日( 23日）黃昏前後新界雨勢較大並錄得約20毫米雨量。天文台今日凌晨0時45分再發出特別天氣提示，指與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口以西並逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。其後天文台於1時25分提示，短期內廣泛地區可能受大雨影響。



▼4月24日 天氣情況▼

4月24日凌晨00:42雷達圖顯示，強雷雨區正影響珠江口以西並逐漸向東移動。（天文台圖片）

【01:25】天文台特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。另預料強陣風吹襲香港，市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【01:25】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午4時正，預料香港有幾陣狂風雷暴，及高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【00:45】天文台特別天氣提示：與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口以西並逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。市民請提高警惕。

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天文台4月24日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日受到冷鋒及隨後的東北季候風、以及高空擾動和低壓槽，天氣十分不穩定。（天文台圖片）

天文台4月24日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎19至28度。（天文台圖片）

▼4月23日 天氣情況▼

天文台4月23日傍晚18:00雷達圖顯示，雷雨區逐漸影響本港。（天文台圖片）

【19:30】天文台取消雷暴警告。

【18:04】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【18:00】天文台：與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，預料短期內本港部分地區雨勢較大。市民請提高警惕。

【17:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日晚上19:30，預料新界有幾陣狂風雷暴。

【16:15】天文台：受高空擾動及東北季候風影響，明日本港雨勢有時頗大，天氣顯著較涼，最低氣溫約19度。

天文台4月23日下午17:18雷達圖顯示，一個雷雨區外圍已進入本港範圍。（天文台圖片）

天文台4月23日下午13:36雷達圖顯示，有雷雨區在香港以北由西向東移動。（天文台圖片）

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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【11:45】天文台：一道冷鋒會在未來數小時橫過廣東沿岸，該區驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，稍後氣溫逐步下降。受高空擾動及東北季候風影響，明日本港雨勢有時頗大，天氣顯著較涼，最低氣溫約19度。

天文台4月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日受到冷鋒及隨後的東北季候風、以及高空擾動和低壓槽，天氣十分不穩定。（天文台圖片）

天文台4月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎19至28度。（天文台圖片）