最新天氣消息｜放工注意 天文台：預料強陣風吹襲香港
撰文：陶嘉心
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【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】一道冷鋒今日（23日）橫過廣東沿岸，天文台料驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，傍晚6時發特別天氣提示，指與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，預料短期內本港部分地區雨勢較大，預料強陣風吹襲香港。
受高空擾動及東北季候風影響，天文台預測明日（23日）本港雨勢有時頗大，天氣顯著較涼，市區最低氣溫（以天文台尖沙咀總部計）約19度。
▼4月23日 天氣情況▼
【18:04】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【18:00】天文台：與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，預料短期內本港部分地區雨勢較大。市民請提高警惕。
【17:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日晚上19:30，預料新界有幾陣狂風雷暴。
【16:15】天文台：受高空擾動及東北季候風影響，明日本港雨勢有時頗大，天氣顯著較涼，最低氣溫約19度。
▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼
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【11:45】天文台：一道冷鋒會在未來數小時橫過廣東沿岸，該區驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，稍後氣溫逐步下降。受高空擾動及東北季候風影響，明日本港雨勢有時頗大，天氣顯著較涼，最低氣溫約19度。