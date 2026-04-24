天氣｜今日顯著較涼最低約19度　雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴

高空擾動正為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。此外，東北季候風正影響廣東。天文台今晨（4月24日）指出，本港今早多處地區氣溫較昨日低5至6度，而凌晨時份的雷雨為港島、大嶼山及離島部份地區帶來10至20毫米雨量。



天文台預測，本港地區今日多雲，間中有驟雨。雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，天氣顯著較涼，日間氣溫徘徊在19至20度左右。吹和緩北至東北風。天文台展望，明日（25日）早上仍然稍涼，驟雨減少。隨後一兩日部份時間有陽光。下周中期天氣不穩定。



圖為截至4月24日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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周末期間天色稍為好轉 下周中期天氣不穩定

天文台指出，受東北季候風影響，今日廣東沿岸顯著較涼。同時，高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著高空擾動遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下周初至中期於華南逐漸發展，該區天氣再度轉為不穩定。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月24日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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除周日外連日有驟雨 下周二至周四有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，除下周日（26日）以外，明日（25日）至下周六（5月2日）均有驟雨。其中，明日大致多雲，初時有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，料介乎21至25度。下周日（26日）部份時間有陽光，氣溫回升至23至28度。

下周一（27日）至下周六均大致多雲，最低氣溫介乎24至25度，最高均28度。其中，下周一料稍後有幾陣驟雨。下周二（28日）及下周四（30日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周三（29日）則除間中有驟雨，並有幾陣狂風雷暴。

下周五（5月1日）料有幾陣驟雨；下周六有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。