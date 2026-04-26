天氣｜天文台料周二、三有驟雨雷暴　東北季候風殺到周四低見20度

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告／勞動節】天文台指，預料一道低壓槽會在明日（27日）於華中發展，周二、周三（28、29日）靠近華南沿岸地區，為該區帶來驟雨及狂風雷暴。其後受東北季候風影響，本週中後期廣東驟雨減少，惟氣溫亦稍為下降；周四（30日）氣溫一夜跌7度至最低20度，新界多區清晨跌破20度。



天文台預料，另一道低壓槽會在週末至下週初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。據九天天氣預報，下周日起連續三日（5月3日至5日）都有幾陣驟雨。



▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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五一黃金周天氣預測：

5月1日（勞動節）：東風4至5級，離岸間中6級；大致多雲；日間部分時間天色明朗；有一兩陣微雨；氣溫介乎24至28度。

5月2日：東至東南風4級；大致多雲，有一兩陣驟雨；日間部分時間天色明朗；稍後局部地區能見度較低；氣溫介乎24至27度。

5月3日：南風3級；大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；氣溫介乎24至28度。

5月4日：南風3級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；氣溫介乎25至29度。

5月5日：東南風3至4級；大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；氣溫介乎24至28度。



天文台4月26日上午11時30分更新九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台4月26日上午11時30分更新九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

低壓槽靠近華南沿岸 周二、三有驟雨及狂風雷暴

天文台指出，預料一道低壓槽會在明日（27日）於華中發展，並在隨後一兩日靠近華南沿岸地區，為該區帶來驟雨及狂風雷暴。明日吹東至東南風3至4級；部分時間有陽光。稍後有幾陣驟雨；氣溫介乎24至28度。

其後兩日天氣轉差有雨。周二（28日）吹南至東南風3至4級，高地間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。稍後驟雨較多；氣溫介乎24至28度。周三氣溫稍降至介乎22至27度；吹南至西南風3至4級，後轉東北風4級。多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；稍後氣溫下降。

天文台分區天氣預報顯示，4月30日清晨多區跌破20度。（天文台網頁截圖）

東北季候風殺到 周四清晨多區跌破20度

受東北季候風影響，本週中後期廣東驟雨減少，氣溫稍為下降。周四（30日）氣溫進一步跌至介20至25度；吹東至東北風4至5級。大致多雲。早上有一兩陣驟雨，天氣稍涼。下午部分時間天色明朗。天文台分區天氣預報則顯示，當日清晨多區跌破20度，最低的打鼓嶺更跌至17度。

周五（5月1日）勞動節當日，氣溫回升至介乎24至28度；吹東風4至5級，離岸間中6級；大致多雲；日間部分時間天色明朗；有一兩陣微雨。

周六起有雨 下周日起連續三日有雷暴

惟另一道低壓槽又會在週末至下週初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。周六（5月2日）大致多雲，有一兩陣驟雨；日間部分時間天色明朗；稍後局部地區能見度較低；氣溫介乎24至27度。其後三日（5月3日至5日）天氣轉差，多雲、有幾陣驟雨、並有雷暴；氣溫介乎24至29度。

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼

