天氣｜今日局部有狂風雷暴　稍後驟雨較多　明料冷鋒橫過逐步降溫

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時與高空擾動相關的驟雨正影響該區。天文台預測，本港地區今日（4月28日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。氣溫介乎24至28度，稍後驟雨較多；吹和緩東至東南風，高地風勢間中清勁。



天文台於凌晨0時發出特別天氣提示稱，受高空擾動影響，明日（29日）本港部份地區雨勢較大。預料一道冷鋒會在明日稍後橫過華南沿岸，本港氣溫會逐步下降至周四（30日）早上最低約20度。市民請留意天氣變化。



圖為截至4月28日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼



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明日局部雨勢較大及有雷暴 周四早上跌至20度

天文台指出，高空擾動會在今明兩日為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。而現時位於華中的低壓槽會在今日發展為一道冷鋒，並在明日稍後橫過華南沿岸。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本周中後期廣東驟雨減少，氣溫稍為下降。預料另一道低壓槽會在周末至下周初影響華南，該區天氣漸轉不穩定

天文台展望，明日（29日）部份地區雨勢較大及有雷暴，稍後氣溫下降。星期四（30日）早上最低氣溫約20度，驟雨減少。本周後期日間部份時間天色明朗。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月28日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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未來8天除勞動節均有驟雨 「立夏」局部地區有雷

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）至下周三（5月6日）均大致多雲，除周五（5月1日）以外，其他各日均有驟雨。其中，明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大，稍後氣溫下降，料介乎22至26度。 周四（30日）初時有一兩陣驟雨，天氣稍涼，料介乎20至25度之間。

周五（5月1日）為勞動節假期，當日料日間部份時間天色明朗，氣溫稍為回升至22至26度。 周六（5月2日）有一兩陣驟雨，稍後局部地區能見度較低，氣溫進一步回升至24至27度。

下周日（5月2日）至下周二（5月5日）的「立夏」均有幾陣驟雨及雷暴，最低介乎24至25度，最高在28至29度之間。下周三仍有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，介乎25至29度。