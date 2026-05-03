天文台發特別天氣提示：冷鋒黃昏前後殺到 下午驟雨增有狂風雷暴
撰文：倪清江
出版：更新：
【天文台／HKO／特別天氣提示／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】天文台今早（3日)發出特別天氣提示，預料一道冷鋒會在黃昏前後橫過廣東沿岸，預測本港今早短暫時間有陽光，下午驟雨增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢較大，晚上氣溫逐步下降至明日（4日）早上最低約21度，提醒市民留意天氣變化，進行戶外活動時請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。
+16
冷鋒過境氣溫下降 午夜市區料跌至約23度
天文台指出，一股偏南氣流正影響華南沿岸；位於廣東內陸的冷鋒正為該區帶來驟雨及雷暴，預料該冷鋒會在黃昏前後橫過廣東沿岸。
天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，吹和緩偏南風；下午驟雨增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢較大，漸轉吹和緩北風，風勢間中清勁，晚上市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）逐步下降至午夜最低約23度，比今日預測日間最高29度，下降約6度。
明天的天氣︰早晚有幾陣驟雨 日間部分時間天色明朗
九天天氣預報顯示，預測明日（4日）吹北至東北風4至5級，大致多雲，早晚有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫降至介乎21至26度，即比今日最高下降8度。
將軍澳、上水、打鼓嶺明早清晨料降至19度
天文台自動分區天氣預報顯示，明日清晨6時，各區氣溫介乎19至21度。將軍澳、上水、打鼓嶺、石崗及流浮山（天水圍）較低，均料降至19度，其他氣象站除了天文台及機場會有21度外，均料降至20度。
冷鋒殺到｜天文台料周日驟雨增多有狂風雷暴 下周一氣溫最低21度勞動節天氣｜今日早晚有一兩陣雨 介乎22至25度 明日氣溫回升天文台料五一黃金周時晴時雨 周日冷鋒殺到 局部地區有狂風雷暴天氣｜今早較涼比昨日低2至4度 日間最高約26度 明早氣溫仍較低冷鋒殺到｜天文台料有幾陣狂風雷暴 周四早上最低19度一夜跌8度