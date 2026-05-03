天文台發特別天氣提示：冷鋒黃昏前後殺到　下午驟雨增有狂風雷暴

【天文台／HKO／特別天氣提示／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】天文台今早（3日)發出特別天氣提示，預料一道冷鋒會在黃昏前後橫過廣東沿岸，預測本港今早短暫時間有陽光，下午驟雨增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢較大，晚上氣溫逐步下降至明日（4日）早上最低約21度，提醒市民留意天氣變化，進行戶外活動時請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。



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冷鋒過境氣溫下降 午夜市區料跌至約23度

天文台指出，一股偏南氣流正影響華南沿岸；位於廣東內陸的冷鋒正為該區帶來驟雨及雷暴，預料該冷鋒會在黃昏前後橫過廣東沿岸。

天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，吹和緩偏南風；下午驟雨增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢較大，漸轉吹和緩北風，風勢間中清勁，晚上市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）逐步下降至午夜最低約23度，比今日預測日間最高29度，下降約6度。

天文台5月3日上午8時25分更新的九天天氣預報，料未來九日天氣變化不定。（天文台圖片）

明天的天氣︰早晚有幾陣驟雨 日間部分時間天色明朗

九天天氣預報顯示，預測明日（4日）吹北至東北風4至5級，大致多雲，早晚有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫降至介乎21至26度，即比今日最高下降8度。

天文台自動分區天氣預報顯示，5月4日清晨6時，各區氣溫介乎19至21度。（天文台圖片）

將軍澳、上水、打鼓嶺明早清晨料降至19度

天文台自動分區天氣預報顯示，明日清晨6時，各區氣溫介乎19至21度。將軍澳、上水、打鼓嶺、石崗及流浮山（天水圍）較低，均料降至19度，其他氣象站除了天文台及機場會有21度外，均料降至20度。

天文台5月3日上午8時25分更新的九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎21至30度。（天文台圖片）