立夏遇東北季候風　天文台今早氣溫失守20度　將軍澳低過打鼓嶺

【天文台／HKO／明天的天氣／立夏】今日（5月5日） 為二十四節氣的「立夏」，天文台指出，東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部，預測本港今日多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴，稍後驟雨逐漸減少；吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。



今早天氣稍涼，天文台尖沙咀總部氣溫今早接近9時，跌穿20度，曾報19.7度；分區方面，將軍澳差不多同時錄得18.8度，一度比北區上水和打鼓嶺低超過1度，其後差距稍為收窄。天文台料今日市區最高23度。



天文台展望，明日（6日）早上仍然較涼，天色較為明朗。星期四（7日）氣溫回升，接近周末天氣漸轉不穩定。



圖為截至5月5日早上8時40分各區最低氣溫，天文台總部錄得19.9度，將軍澳18.8度低過上水和打鼓嶺約1度。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月5日早上8時50分各區最低氣溫，天文台總部錄得19.8度，將軍澳溫度與上水和打鼓嶺收窄。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台：東北季候風今日繼續為廣東帶來稍涼天氣

天文台指出，東北季候風會在今日繼續為廣東帶來稍涼的天氣。同時，受高空擾動影響，該區有驟雨。隨著高空擾動遠離及東北季候風緩和，未來一兩日華南沿岸驟雨減少，氣溫逐步回升。預料一道低壓槽會在接近周末為華南帶來不穩定天氣。

將軍澳5月5日早上下雨，氣溫跌穿20度，相比其他區稍低，在接近9時，比上水和打鼓嶺為低。

將軍澳5月5日早上下雨，氣溫跌穿20度，相比其他區稍低，在接近9時，比上水和打鼓嶺為低。

上水及打鼓嶺今早約20度 稍高於將軍澳

天文台今早表示，今早氣溫普遍降至20度左右，而港島及大嶼山錄得約10毫米雨量；日間氣溫徘徊在22度左右，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。

天文台總部今早8時開始，氣溫降至約20度，在9時前曾跌至19.7度；分區方面，大帽山低見14.4度、大老山錄得15.3度、昂坪見17.1度；將軍澳早上氣溫偏低，8時後曾跌至18.8度，比同時間的上水19.9度和打鼓嶺20.1度為低。

▼5月3日 黃雨警告下葵芳傾盤大雨▼



+ 13

▼天文台九天天氣預報▼



天文台5月5日早上7時40分更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化多。（天文台網頁圖片）

天文台5月5日早上7時40分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎20至30度。（天文台網頁圖片）

天文台5月5日早上7時40分更新九天天氣預報，相對濕度最高為90%至95%。（天文台網頁圖片）

明天的天氣：初時有一兩陣微雨 日間部份時間天色明朗

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）至下周三（13日）期間，僅下周日（10日）及下周一（11日）未顯示有雨。

其中，明日初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，介乎23至27度。周四（7日）料有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎24至28度。

周五最高30度 局部地區有狂風雷暴

周五（8日）及周六（9日）均有幾陣驟雨，其中周五局部地區有狂風雷暴。周五料介乎24至30度，周六稍降至23至27度。下周日及下周一同短暫時間有陽光，最低均23度，最高分別27及28度。

▼5月3日 秀茂坪黃雨警告下白晝如黑夜▼

