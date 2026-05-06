天氣｜今日稍涼最低21度　早上有一兩陣微雨　周五天氣漸轉不穩定

東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣，同時一道雲帶覆蓋沿岸地區。天文台預測，本港地區今日（5月6日）大致多雲。早上有一兩陣微雨，天氣稍涼，最低氣溫約21度。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約26度；吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。



天文台展望，明日（7日）氣溫回升，星期五（8日）天氣漸轉不穩定。星期六（9日）風勢頗大，天氣稍涼。



圖為截至5月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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隨後一兩日氣溫逐步回升

天文台指出，東北季候風會在今日繼續為廣東沿岸帶來稍涼的天氣。隨著季候風緩和，未來一兩日華南沿岸氣溫逐步回升。

預料一道低壓槽會在明日（7日）於華中形成，並在星期五（8日）靠近華南沿岸，同時高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴。而一股清勁至強風程度的東北季候風會在周末至下周初影響廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月6日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼



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周五局部地區有狂風雷暴 周六稍涼最低22度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）及周五（8日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最低均24度，最高分別28及29度。其中，周五局部地區有狂風雷暴。

周六（9日）大致多雲，天氣稍涼，初時有幾陣驟雨，料介乎22至25度。下周日（10日）母親節及下周一（11日）均短暫時間有陽光，最低均23度，最高分別27及28度。

下周二（12日）至下周四（14日）均大致多雲，有一兩陣或幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最低在23至24度，最高在28至29度。