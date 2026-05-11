天氣｜今日大致多雲最高28度　未來一兩日炎熱有驟雨

高空反氣旋正影響南海北部，同時一道雲帶正覆蓋廣東。天文台預測，本港地區今日（5月11日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎23至28度；吹輕微至和緩東至東南風。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，日間炎熱，局部地區有驟雨。星期四（14日）及星期五（15日）天氣不穩定，驟雨增多及有雷暴。



圖為截至5月11日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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熱帶氣旋黑格比料移向菲律賓以東海域

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南沿岸天色好轉，日間炎熱。而一股活躍偏南氣流會在本周後期為沿岸地區帶來不穩定天氣，該區有大驟雨及狂風雷暴。預料該偏南氣流會在周末期間被一股偏東氣流取代。

此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日移向菲律賓以東海域。在上午5時，熱帶低氣壓黑格比集結在馬尼拉之東南偏東約1160公里，預料向西北移動，時速約12公里。

▼4月4日 白天變黑夜▼



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未來8日均有驟雨 周四及周五有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）及周三（13日）部份或短暫時間有陽光，日間炎熱，同介乎25至30度。明日局部地區有驟雨，周三有幾陣驟雨。

周四（14日）及周五（15日）均有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，最低均24度，最高分別28及27度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月11日清晨5時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（16日）與下周日（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高均24度，最高分別27及28度。其中，周六初時驟雨較多。

下周一（18日）及下周二（19日）均有一兩陣驟雨，最低均24度，最高分別28及29度。