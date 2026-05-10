天文台料周二周三市區氣溫重上30度　周四起連續4日有雷暴驟雨

【天氣／天文台／母親節／明天的天氣／雷暴】天文台今日（10日）指出，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南沿岸天色好轉，日間炎熱，料周二及三（12日及13日）市區氣溫（以天文台沙沙咀總部計）最高30度；而一股活躍偏南氣流會在本周後期為沿岸地區帶來不穩定天氣，該區有大驟雨及狂風雷暴，料周四及五（14日及15日）而一股活躍偏南氣流會在本週後期為沿岸地區帶來不穩定天氣，有驟雨及幾陣狂風雷暴，周六及下周日（16日及17日）局部地區有雷暴，其後天色逐漸好轉。



5月10日母親節，不少人一早到太子花墟買花送給媽媽。（湯致遠攝）

5月10日母親節，不少人一早到太子花墟買花送給媽媽。（湯致遠攝）

5月10日母親節，不少人一早到太子花墟買花送給媽媽。（湯致遠攝）

5月10日母親節，不少人一早到太子花墟買花送給媽媽。（湯致遠攝）

明天的天氣：吹東至東南風 短暫時間有陽光

一道雲帶正覆蓋廣東沿岸，高空反氣旋影響南海北部。今日母親節，下午一度出太陽，天文台錄得市區氣溫在約4時升上26.1度，為今日最高，其後回落。天文台預測明日（11日）吹東至東南風2至3級，短暫時間有陽光，市區氣溫介乎24至28度。

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周二及周三日間炎熱 市區氣溫最高升至30度

受高空反氣旋影響，天文台預測周二及周三（12日及13日）市區氣溫介乎25至30度。周二吹南風3級，部分時間有陽光，日間炎熱，局部地區有驟雨；周三吹南至西南風3級，大致多雲，有幾陣驟，日間短暫時間有陽光及炎熱。

天文台5月10日下午4時半更新九天天氣預報，料未來一日天色好轉，日間炎熱，5月14日一連四日有雷暴。(天文台圖片)

活躍偏南氣流周四起影響香港 周四周五有幾陣狂風雷暴

天文台料周四（14日）起受活躍偏南氣流影響，天色開始變差。周四吹南至西南風4級，高地5級，大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎24至28度；周五（15日）吹南至東南風3至4級，高地5級，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫最高27度。

周六及下周日局部地區有雷暴及幾陣驟雨

天文台預料該偏南氣流會在周末期間被一股偏東氣流取代，雨勢減弱，周六（16日）轉吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時驟雨較多，市區氣溫介乎24至27度；下周日（17日）續吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫最高28度。

天文台5月10日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎24至30度。(天文台圖片)

下周一及二天色好轉 短暫時間有陽光

到下周一（18日）吹東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎24至28度；下周二（19日）吹南至東南風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫最高29度。

天文台5月10日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

黑格比減弱為熱帶低氣壓 未來數日菲律賓以東海域打圈移動

熱帶氣旋黑格比今日下午由熱帶風暴減弱為熱帶低氣壓。在晚上8時，黑格比集結在馬尼拉之東南偏東約1,340公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向菲律賓以東海域。天文台預測移動路徑圖顯示，黑格比在未來數日，會維持熱帶低氣壓級別，在菲律賓以東海域打轉，不會進入南中國海北部。