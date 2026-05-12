天氣｜今日炎熱市區約30度 下午局部地區有驟雨
撰文：蕭通
出版：更新：
高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（5月12日）部份時間有陽光，早上最低氣溫約24度。日間炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。下午局部地區有驟雨；吹輕微至和緩偏南風。
天文台展望，明日（13日）日間部份時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨。星期四（14日）及星期五（15日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼
+6
熱帶氣旋黑格比料菲律賓以東海域徘徊
天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間炎熱。受低壓槽及高空擾動影響，本周後期廣東地區有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在周末期間移離沿岸地區，而同時受一股偏東氣流影響，廣東仍然有驟雨。
此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。在上午2時，黑格比集結在馬尼拉之東南偏東約1,050公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼
+3
周四及周五有狂風雷暴 雨勢有時頗大
天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）大致多雲，日間部份時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨，料介乎25至30度。周四（14日）及周五（15日）均多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，同介乎24至27度。其中，周四雨勢有時頗大，周五則初時部份地區雨勢較大。
▼天文台九天天氣預報▼
周六（16日）與下周日（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最低均23度，最高分別26及27度。其中，周六初時驟雨較多。
下周一（18日）及下周二（19日）均有一兩陣驟雨，最低均24度，最高分別28及29度。下周三（20日）部份時間有陽光，氣溫在24至29度之間。
天文台預警低壓槽與偏東氣流相遇 料周四周五有大驟雨及狂風雷暴天氣｜今日大致多雲最高28度 未來一兩日炎熱有驟雨天文台料周二周三市區氣溫重上30度 周四起連續4日有雷暴驟雨天氣最新｜黃雨一度生效 天文台指葵青區雨勢特別大或嚴重水浸天文台總部30.3度創今年新高 料周日母親節清涼 黑格比下周減弱