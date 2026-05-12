天氣｜今日炎熱市區約30度　下午局部地區有驟雨

高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（5月12日）部份時間有陽光，早上最低氣溫約24度。日間炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。下午局部地區有驟雨；吹輕微至和緩偏南風。



天文台展望，明日（13日）日間部份時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨。星期四（14日）及星期五（15日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。



圖為截至5月12日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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熱帶氣旋黑格比料菲律賓以東海域徘徊

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間炎熱。受低壓槽及高空擾動影響，本周後期廣東地區有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在周末期間移離沿岸地區，而同時受一股偏東氣流影響，廣東仍然有驟雨。

此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。在上午2時，黑格比集結在馬尼拉之東南偏東約1,050公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

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周四及周五有狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）大致多雲，日間部份時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨，料介乎25至30度。周四（14日）及周五（15日）均多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，同介乎24至27度。其中，周四雨勢有時頗大，周五則初時部份地區雨勢較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月12日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（16日）與下周日（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最低均23度，最高分別26及27度。其中，周六初時驟雨較多。

下周一（18日）及下周二（19日）均有一兩陣驟雨，最低均24度，最高分別28及29度。下周三（20日）部份時間有陽光，氣溫在24至29度之間。