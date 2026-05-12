天文台料周三市區32度或再創今年新高　周四至周五初時雨勢頗大

【天氣／天文台／明天的天氣／雷暴／暴雨警告】天文台今日（12日）錄得今年氣溫新高，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）下午高至31.6度；偏南氣流會在明日（13日，星期三）繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，料市區氣溫會升至32度，或再創今年新高，不過高溫觸發的驟雨，料明日稍後有幾陣驟雨。



天文台指一道低壓槽會在華中形成，並逐漸靠近華南沿岸，同時受高空擾動影響，周四及周五（14至15日）沿岸地區會有大驟雨及狂風雷暴，料周四至周五初時雨勢有時頗大。



5月12日下午天晴炎熱，在葵芳有市民過路時開傘擋太陽。（倪清江攝）

5月12日下午天晴炎熱，在葵芳有市民過路時開傘擋太陽。（倪清江攝）

天文台今日下午錄得31.6度 創今年氣溫新高

高空反氣旋今日為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港下午天氣炎熱，多處地區氣溫上升至31度或以上。截至下午2時，天文台錄得最高氣溫31.2度，是今年以來的最高紀錄；而到下午約4時更升至31.6度，再推高今年氣溫紀錄，比5月8日錄得的30.3度高1.3度。

今日全港最高溫為北區大隴，達33.3度，其次為上水，升至33.1度，同區打鼓嶺、以及元朗公園都達32.8度，將軍澳錄得32.7度。

5月12日下午4時錄得的各區最高氣溫，天文台總部31.6度，北區大隴升至33.3度。(天文台圖片)

5月12日下午天晴炎熱，在葵芳上空出現日暈。（倪清江攝）

明天的天氣：部分時間有陽光 日間炎熱 稍後有幾陣驟雨

天文台指出，偏南氣流會在明日（13日）繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，高溫觸發的驟雨亦會影響該區，預測市區氣溫介乎26至32度，吹南至西南風2至3級，部分時間有陽光，日間炎熱，稍後有幾陣驟雨。

天文台5月12日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日天氣變化甚大，5月12日或再創今年市區氣溫新高，其後數日有雷暴及驟雨。(天文台圖片)

天文台5月12日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎23至32度。(天文台圖片)

低壓槽周四及周五華南沿岸形成 高層輻散和高空擾動帶來狂風雷暴

天文台科學主任（鍾欣樺 胡灼權 楊逸朗 黃子鈞）昨日（11日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《本周後期天氣不穩定》文章，大致良好的天氣會在本周後期有所變化。預料高空反氣旋會在星期三（13日）逐漸減弱，而隨着大氣低層的渦旋於華中一帶發展，西南氣流會逐漸增強，當中的暖濕氣團會增加大氣的不穩定性，並提供充足的能量和水汽輸送，為大雨及強對流天氣的發生提供有利條件。

預料一道低壓槽會於星期四及五（14日及15日）在華南沿岸地區形成，配合於該區出現的高層輻散和高空擾動，屆時廣東地區會有大驟雨及狂風雷暴。

5月14日的天氣形勢。（天文台圖片）

本周後期天氣形勢的示意圖。（天文台圖片）

周四及周五間中有驟雨 氣溫最低跌至24度

天文台預測周四吹南至西南風4級，離岸及高地5級；多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；市區氣溫回升至介乎24至28度。周五吹南至東南風3至4級；多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎24至27度。

現時不同電腦預報模式對本週後期珠江口一帶的降雨預報仍有分歧。（天文台圖片）

周六及下周日離岸及高地風力間中6級 有幾陣驟雨

九天天氣預報顯示，周六（16日）及下周日（17日）吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級。周六大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎23至26度；周日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎23至27度。

天文台5月12日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎23至30度。(天文台圖片)

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