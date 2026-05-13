天氣｜今日炎熱達32度　稍後有幾陣驟雨　隨後兩日有狂風雷暴

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋正為該區及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（5月13日）部份時間有陽光，早上最低氣溫約26度。日間炎熱，最高氣溫約32度。稍後有幾陣驟雨。吹輕微至和緩南至西南風。



天文台展望，明日（14日）及星期五（15日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周末期間天氣仍然不穩定，風勢頗大。



圖為截至5月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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黑格比菲律賓以東海域徘徊

天文台指出，偏南氣流會在今日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。而一道低壓槽會在華中形成，並逐漸靠近華南沿岸。同時，受高空擾動影響，明日及星期五沿岸地區會有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在周末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東，該區仍有驟雨。

此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。在上午5時，熱帶低氣壓黑格比集結在馬尼拉以東約870公里，預料移動緩慢。

▼4月4日 白天變黑夜▼



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未來兩日雨勢有時頗大 周末期間仍有驟雨雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）及周五（15日）均多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，最低均24度，最高分別28及27度。其中，周四雨勢有時頗大，周五則初時雨勢有時頗大。

周六（16日）與下周日（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最低均23度，最高分別26及27度。其中，周六初時驟雨較多。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月13日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（18日）及下周二（19日）均大致多雲，下周一有幾陣驟雨，下周二則有一兩陣驟雨，最低均24度，最高分別28及29度。

下周三（20日）及下周四（21日）的二十四節氣「小滿」均大致多雲，日間部份時間有陽光，同介乎24至30度。