天氣｜今日炎熱達32度 稍後有幾陣驟雨 隨後兩日有狂風雷暴
撰文：蕭通
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一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋正為該區及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（5月13日）部份時間有陽光，早上最低氣溫約26度。日間炎熱，最高氣溫約32度。稍後有幾陣驟雨。吹輕微至和緩南至西南風。
天文台展望，明日（14日）及星期五（15日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周末期間天氣仍然不穩定，風勢頗大。
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼
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黑格比菲律賓以東海域徘徊
天文台指出，偏南氣流會在今日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。而一道低壓槽會在華中形成，並逐漸靠近華南沿岸。同時，受高空擾動影響，明日及星期五沿岸地區會有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在周末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東，該區仍有驟雨。
此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。在上午5時，熱帶低氣壓黑格比集結在馬尼拉以東約870公里，預料移動緩慢。
▼4月4日 白天變黑夜▼
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未來兩日雨勢有時頗大 周末期間仍有驟雨雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）及周五（15日）均多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，最低均24度，最高分別28及27度。其中，周四雨勢有時頗大，周五則初時雨勢有時頗大。
周六（16日）與下周日（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最低均23度，最高分別26及27度。其中，周六初時驟雨較多。
▼天文台九天天氣預報▼
下周一（18日）及下周二（19日）均大致多雲，下周一有幾陣驟雨，下周二則有一兩陣驟雨，最低均24度，最高分別28及29度。
下周三（20日）及下周四（21日）的二十四節氣「小滿」均大致多雲，日間部份時間有陽光，同介乎24至30度。
天文台料周三市區32度或再創今年新高 周四至周五初時雨勢頗大天氣｜今日炎熱市區約30度 下午局部地區有驟雨天文台預警低壓槽與偏東氣流相遇 料周四周五有大驟雨及狂風雷暴天氣｜今日大致多雲最高28度 未來一兩日炎熱有驟雨天文台料周二周三市區氣溫重上30度 周四起連續4日有雷暴驟雨