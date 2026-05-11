天文台預警低壓槽與偏東氣流相遇　料周四周五有大驟雨及狂風雷暴

【天氣／天文台／明天的天氣／雷暴／暴雨警告】天文台今日（11日）指出，受高空反氣旋覆蓋，今日天色比周末期間較為明朗，預測周二及周三（12日及13日）天氣大致良好，日間炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高30度。



天文台指一道高壓脊會在本周後期於中國東南沿岸建立，屆時一股偏東氣流會逐漸影響該區；預料一道低壓槽會於星期四及五（14日及15日）在華南沿岸地區形成，配合於該區出現的高層輻散和高空擾動，本港會有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。



▼5月3日 黃雨警告下葵芳傾盤大雨▼



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天文台科學主任（鍾欣樺 胡灼權 楊逸朗 黃子鈞）今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《本周後期天氣不穩定》文章，指出今早（11日）的衛星圖像顯示，受高空反氣旋覆蓋，南海北部及華南沿岸天色比周末期間較為明朗；而高空反氣旋會在星期二及星期三（12日及13日）為華南帶來大致良好的天氣，該區日間天氣炎熱。

5月11日的衛星圖像可見，高空反氣旋覆蓋南海北部，該區天色較為明朗。（天文台圖片）

明天的天氣：部分時間有陽光及炎熱 市區最高30度

天文台預測明日（12日，星期二） 吹南風2至3級，部分時間有陽光及炎熱，下午局部地區有驟雨，市區氣溫介乎24至30度，與周三（13日）相同，而周三料吹南至西南風3級，大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨。

天文台5月11日下午4時半更新九天天氣預報，料未來兩日天色好轉，日間炎熱，5月14日起一連四日有雷暴。(天文台圖片)

大氣低層渦旋周中於華中一帶發展 有利大雨及強對流天氣發生

文章指出，大致良好的天氣會在本周後期有所變化。預料高空反氣旋會在星期三（13日）逐漸減弱，而隨着大氣低層的渦旋於華中一帶發展，西南氣流會逐漸增強，當中的暖濕氣團會增加大氣的不穩定性，並提供充足的能量和水汽輸送，為大雨及強對流天氣的發生提供有利條件。

預料一道低壓槽會於星期四及星期五（14日及15日）在華南沿岸地區形成，配合於該區出現的高層輻散和高空擾動，屆時廣東地區會有大驟雨及狂風雷暴。

5月14日的天氣形勢。（天文台圖片）

高壓脊中國東南沿岸建立 偏東氣流會逐漸影響該區

科學主任表示，一道高壓脊會在本周後期於中國東南沿岸建立，屆時一股偏東氣流會逐漸影響該區。當偏東氣流與低壓槽上的偏南暖濕氣團相遇，會加強水汽匯聚及抬升而造成強降雨。

本周後期天氣形勢的示意圖。（天文台圖片）

本港大雨視乎偏東氣流的強度及抵達時間 美國電腦模式周四大驟雨

然而，偏東氣流的強度及抵達時間仍存在不確定性，導致各電腦模式預測氣流匯聚引致大雨的位置及持續時間存在分歧。若偏東氣流較強及較早抵達珠江口一帶，大雨會離開珠江口較遠；反之若東風稍弱而氣流匯聚區在珠江口一帶徘徊，屆時大雨影響本港的時間可能會較長。

根據現時評估，預料星期四及星期五本港會有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周末仍然有驟雨，但驟雨減少的時間存在變數。

歐洲電腦模式預測，驟雨會由周四持續至周五；美國電腦模式則料偏東氣流較早抵達及較強，周四珠江口一帶有大驟雨，隨後數日驟雨減少。

歐洲人工智能腦模式預測周四珠江口一帶有大驟雨，周五驟雨仍然較多，周末期間仍有驟雨；人工智能腦模式「風烏」料周四及周五珠江口一帶有大驟雨，周末期間驟雨逐漸減少。

現時不同電腦預報模式對本週後期珠江口一帶的降雨預報仍有分歧。（天文台圖片）

天文台料周四雨勢有時頗大 周五初時部分地區雨勢較大

九天天氣預報預報顯示，周四（14日）吹南至西南風4級，離岸及高地5級，市區氣溫回落至介乎24至27度；多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。到周五料氣溫同樣介乎24至27度，吹南至東南風3至4級，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。

天文台5月11日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎23至30度。(天文台圖片)

周六及周日局部地區有雷暴 周六離岸及高地風力間中6級

天文台預料低壓槽會在周末期間移離沿岸地區，而同時受一股偏東氣流影響，廣東仍然有驟雨。周六（16日）料吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，市區氣溫介乎23至26度；大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時驟雨較多。下周日天色改善，吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫最高27度。

天文台5月11日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

料下周一重見太陽 部分時間有陽光

天文台料下周一（18日）起天色好轉，周一吹東南風3至4級，市區氣溫介乎24至28度，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周二及三（19及20日）市區氣溫介乎24至29度，周二吹南至東南風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，周三吹南風3級，部分時間有陽光。

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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熱帶氣旋黑格比（熱帶低氣壓級）會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。晚上11時，黑格比集結在馬尼拉之東南偏東約1,090公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。