天文台提示：今日稍後驟雨漸增及有狂風雷暴　部份地區雨勢頗大

天文台於今日（5月14日）清晨5時30分發出特別天氣提示稱，受低壓槽及高空擾動影響，本港今日有幾陣驟雨，稍後驟雨逐漸增多及有狂風雷暴；今日稍後至明日（15日）部份地區雨勢頗大。預料低壓槽會在周末期間於南海北部徘徊，同時一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部，本港仍有驟雨，風勢頗大。市民請留意天氣變化，進行戶外活動時請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。



天文台預測，本港地區今日大致多雲，氣溫介乎25至29度；吹和緩南至西南風，離岸及高地風勢清勁。天文台展望，未來一兩日間中有驟雨，部份地區雨勢較大。下周初風勢頗大，仍有幾陣驟雨。



圖為截至5月14日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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下周初至中期漸受炎熱偏南氣流影響

天文台指出，一道低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸。同時，受高空擾動影響，該區會有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在周末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部，該區仍有驟雨。一股炎熱的偏南氣流會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸。

此外，熱帶氣旋黑格比會在今日於菲律賓以東海域徘徊，並逐漸消散。在上午5時，熱帶低氣壓黑格比集結在馬尼拉以東約1020公里，預料移動緩慢。

▼4月4日 白天變黑夜▼



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明日有幾陣狂風雷暴 周末期間有驟雨雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大，介乎24至28度。周六（16日）與下周日（17日）均多雲，有幾陣驟雨，同於23至26度之間。其中，周六初時部份地區雨勢較大及有雷暴，下周日局部地區有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月14日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，最低24度，最高29度。下周二（19日）及下周三（20日）均大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最低分別24及25度，最高分別29及30度。下周四（21日）為二十四節氣「小滿」，與下周五（22日）均部份時間有陽光，最低分別25及26度，最高分別31及32度。