天氣消息｜天文台：料未來一兩小時部份地區雨勢頗大及有狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨／雷暴】天文台今日（15日）指一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，並會在未來一兩日於南海北部徘徊；預測今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢頗大。



天文台中午12時15分發出特別天氣提示稱，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴，籲市民保持警惕。



▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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▼5月15日 天氣情況▼

【12:15】天文台特別天氣提示：位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴。

【07:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午9時正，預料香港南部水域及島嶼有幾陣雷暴。

【05:45】天文台：受低壓槽影響，香港鄰近海域持續有強雷雨區發展。市民請留意天氣變化。另外，今早的驟雨為新界北部帶來超過10毫米的雨量。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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天文台5月15日凌晨0時更新九天天氣預報，料本周後期至下周初天氣欠佳，5月19日起天色好轉並升溫。(天文台圖片)

九天天氣預報顯示，今日（15日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢頗大，市區氣溫介乎25至28度；周六（16日）吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨及雷暴，初時部份地區雨勢頗大，氣溫稍跌至介乎24至27度。

下周日初時驟雨較為頻密 下周一雨勢減弱

天文台料下周日（17日）天色仍差，吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級；多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時驟雨較為頻密；氣溫介乎24至27度。到下周一（18日）吹東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫回升至介乎25至29度。

天文台5月15日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎24至32度。(天文台圖片)

預測下周二起重見陽光 市區日間氣溫重上3字頭

天文台料一股炎熱的偏南氣流，會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸，預測下周二（19日）起重見陽光，市區日間氣溫重上3字頭。九天天氣預報，下周二吹南至東南風3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎25至30度；下周三（20日）也是吹南至東南風3級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，最高31度。

下周五及六氣溫介乎26至32度

天文台預測下周四（21日）二十四節氣「小滿」及其後兩日（22日及23日）吹南風3級，部份時間有陽光，日間炎熱，下周四市區氣溫介乎25至31度，下周五及六氣溫介乎26至32度。