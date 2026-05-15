天氣｜今日最高28度　間中有驟雨狂風雷暴　初時部份地區雨勢頗大

與低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸及南海北部。天文台今晨（5月15日）指出，本港今早的驟雨為新界北部帶來超過10毫米的雨量。天文台預測，本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢頗大。氣溫介乎25至28度。吹和緩南至東南風。



天文台展望，明日（16日）間中有驟雨，初時部份地區雨勢頗大，風勢增強。周日（17日）及周一（18日）風勢較大，天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。



圖為截至5月15日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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下周初至中期漸受炎熱偏南氣流影響

天文台指出，一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在未來一兩日於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部，該區仍有驟雨。此外，一股炎熱的偏南氣流會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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未來兩日有驟雨雷暴 明日初時部份地區雨勢頗大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）多雲，間中有驟雨及雷暴，初時部份地區雨勢頗大，與周日（17日）均多介乎24至27度。周日多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時驟雨較為頻密。

圖為天文台截至5月15日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，最低25度，最高29度。下周二（19日）仍大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光，介乎25至30度。

下周三（20日）至下周六（23日）均部份時間有陽光，日間炎熱。其中，下周三局部地區有驟雨，與為二十四節氣「小滿」的下周四（21日）均介乎25至31度。下周五（22日）及下周六則在26至32度之間。