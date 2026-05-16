天氣消息｜天文台料周日間中有驟雨 風勢頗大 下周初有幾陣驟雨
撰文：陶嘉心
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【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨／雷暴】天文台今日（16日）表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨及雷暴。
天文台預計本港今日多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大，稍後局部地區有雷暴，吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風。至於未來數日天氣，天文台指明日（17日）間中有驟雨，風勢頗大，隨後兩三日仍有幾陣驟雨。
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▼5月16日 天氣情況▼
天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨及雷暴。
本港下午及今晚天氣預測會多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大，稍後局部地區有雷暴，吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風。天文台料明日間中有驟雨，風勢頗大，隨後兩三日仍有幾陣驟雨。
天文台表示，受一股達強風程度的偏東氣流影響，明日廣東沿岸風勢頗大，而一道低壓槽會為南海北部帶來驟雨及雷暴。預料偏東氣流會在隨後一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，下周初至中期廣東地區仍有驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周後期華南地區天色好轉，天氣持續炎熱。
天文台預測明日多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎24度至27度；下周一（18日）多雲，有幾陣驟雨，氣溫略升至介乎25度至28度；下周二（19日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫進一步上升至介乎26度至30度。
下周三及四（20日及21日）同樣大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎26度至31度。
下周五（22日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫微升至介乎27度至32度。隨後三日（23日至25日）同樣部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫維持在27度至32度之間。
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