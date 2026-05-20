天氣｜天文台提示：雷雨逐漸靠近　今早部份地區較大雨有狂風雷暴

天文台今晨（5月20日）3時45分發出特別天氣提示，與高空擾動相關的雷雨正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴，市民早上出門前請留意天氣變化。天文台預測，本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上部分地區雨勢較大。明日（21日）為二十四節氣「小滿」，天文台展望，明日天氣仍不穩定。



圖為截至5月20日清晨4時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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接近周末驟雨漸減 天氣持續炎熱

天文台指出，受高空擾動影響，今明兩日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近周末至下周初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。

▼3月7日 天色良好▼



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明日「小滿」間中有驟雨及幾陣雷暴

明日（21日）為二十四節氣「小滿」，天文台的九天天氣預報顯示，明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部份地區雨勢較大，料介乎25至28度。周五（22日）仍大致多雲，早上有幾陣驟雨，下午部份時間有陽光，氣溫在26至30度之間。

圖為天文台截至5月20日凌晨3時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（23日）至下周二（26日）均部份時間有陽光，日間炎熱，最低氣溫約27及28度，最高均32度。其中，周六及下周日（24日）早上局部地區有驟雨。

下周三（27日）及下周四（28日）大致多雲及有驟雨，日間部份或短暫時間有陽光，最低分別27及26度，最高均31度。