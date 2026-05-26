天氣｜酷熱天氣警告生效　今日大致天晴　至周五均達33度

香港天文台於今日（5月26日）上午7時45分發出今年首個酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。天文台指出，高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部，預測本港地區今日大致天晴，初時部份時間多雲。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩南至西南風，初時離岸風勢清勁，高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日大致天晴，日間酷熱。接近周末有幾陣驟雨。



圖為截至5月26日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月25日 市區錄32度創今年新高▼



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本周後期天氣漸轉不穩定 周末至下周初氣溫稍降

天文台指出，高空反氣旋會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。預料一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。而一股偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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周五至下周三有驟雨 周五及周六有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）至周五（29日）均日間酷熱。其中，明日及周四（28日）同大致天晴，介乎29至33度。周五部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高仍33度，最低27度。

圖為天文台截至5月26日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（30日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，與下周日（31日）均介乎26至30度。下周日則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周一（6月1日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。料介乎26至31度。下周二（6月2日）及下周三（6月3日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最低分別26及27度，最高均30度。