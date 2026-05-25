天氣｜今日部份時間有陽光　日間炎熱約32度　未來數日酷熱達33度

今日（5月25日）為佛誕翌日假期，天文台指出，高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部，預測本港今日部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風，離岸風勢清勁，高地間中吹強風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，日間酷熱。本周後期有幾陣驟雨。



圖為截至5月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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低壓槽本周後期靠近 天氣漸轉不穩定

天文台指出，高空反氣旋會在未來兩三日持續覆蓋廣東沿岸及南海北部，該區普遍晴朗，天氣漸轉酷熱。而受偏南氣流影響，今日廣東沿岸局部地區有驟雨。隨著一道低壓槽在本周後期靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。

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周五及周六有驟雨及雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日）至周四（28日）均大致天晴，日間酷熱，介乎28至33度。周五（29日）仍然日間酷熱，最低27度、最高33度，部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

圖為天文台截至5月25日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（30日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，至下周一（31日）均介乎26至30度。下周日（6月1日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周一及下周二（6月2日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。其中，下周二氣溫料在27至31度之間。