極端酷熱｜今日市區達35度　新界再高一兩度　稍後有驟雨狂風雷暴

酷熱天氣警告繼續生效。天文台今晨（5月29日）指出，高空反氣旋正為南海北部帶來大致良好的天氣。同時，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東內陸。天文台預測，本港今日大致天晴，最低氣溫約28度。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹輕微至和緩西至西南風。



天文台展望，明日（30日）初時驟雨較多，高溫天氣緩解。星期日（31日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後兩三日漸轉酷熱。



圖為截至5月29日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末期間高溫稍緩 下周初漸轉酷熱

天文台指出，高空反氣旋會在今日為廣東沿岸帶來極端酷熱的天氣，而一道低壓槽會在今日稍後至明日為該區帶來驟雨及狂風雷暴。一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。

預料偏南氣流會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸，該區漸轉酷熱。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣。

此外，熱帶氣旋薔薇會在未來一兩日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，隨後大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。

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明日仍有驟雨雷暴 初時驟雨較多

天文台的九天天氣預報顯示，除下周一（6月1日）外，明日（30日）至下周六（6月6日）連日有驟雨。其中，明日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，與下周日（30日）同介乎27至31度。下周日（31日）則部份時間有陽光，有幾陣驟雨。

圖為天文台截至5月29日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（6月1日）至下周四（6月4日）均部份時間有陽光。其中，下周一介乎27至32度。下周二（6月2日）至下周四均局部地區有驟雨，其中下周二及下周三（6月3日）同介乎28至33度；下周四為28至32度。

下周五（6月5日）為二十四節氣的「芒種」，氣溫仍在28至32度之間與下周六（6月6日）均大致多雲，有幾陣驟雨。下周六有雷暴，料介乎27至31度。