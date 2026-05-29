最新天氣｜天文台晚上10時發出黃色暴雨警告信號　廣泛地區大雨

撰文：陶嘉心
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【天文台／HKO／暴雨警告／暴雨／水浸】天文台於今日（29日）晚上8時30分發出特別天氣提示，本港以北的強雷雨區正逐漸向南移動。預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。其後於晚上9時15分，天文台再提示指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。至晚上10時，天文台發出黃色暴雨警告信號，市民應提高警覺。

另早於今日下午4時，天文台曾發出特別天氣提示，指高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸。預料未來數小時本港部份地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。

▼5月29日　最新天氣情況▼

【22:00】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【21:30】天文台：預料強陣風吹襲香港。市民如身處室外，盡快到安全地方躲避。

【21:15】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【20:30】天文台：本港以北的強雷雨區正逐漸向南移動。預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

【16:00】天文台：預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。

圖為截至5月29日下午4時04分的天文台雷達圖。（天文台網頁圖片）

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