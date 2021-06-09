天文台預測中午雨勢較大　大埔可能水浸　打工仔放lunch記住帶遮

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-09 16:30

踏入6月，雨季來襲，天文台在今日（9日）上午3時49分發出雷暴警告，本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，預計低壓槽相關的雨帶正從南面靠近，並可能在正午前後開始影響本港。 天文台在上午11時許公布，受低壓槽影響，未來兩、三小時部分地區雨勢可能較大，其中大埔區每小時雨量可能超過70毫米，更有機會出現嚴重水浸。各位打工仔「放lunch」時記得要帶備雨傘。

天文台在上午11時許公布，受低壓槽影響，未來兩、三小時部分地區雨勢可能較大。（資料圖片/張浩維攝）

+ 3 + 3 + 3

天文台預告雷暴警告有效時間至今日下午12時30分，今早部分地區錄得超過10毫米雨量，今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，吹和緩東至東南風，受低壓槽影響，未來兩、三小時本港部分地區雨勢可能較大，展望未來一、兩日間中有驟雨。

天文台亦於11時20分發出局部地區大雨提示，指出大埔區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

6月9日，本港未來天氣預測。（天文台圖片）

6月9日，天文台錄得本港雨量。（天文台截圖）

下周初天氣不穩定

本港未來天氣概況，一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，預料一個低壓區會在本週後期於南海中部發展，隨後大致移向南海西北部，其動向及發展存在變數，該低壓區會在周末及下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣。

歐洲中期天氣預報中心預測天氣

內地預測華南南部有大暴雨

根據中央氣象台預測，內地西北地區東部、長江中下遊地區降雨過程較前期增多，包括長江中下遊、華南南部、西南地區東部等地在內，累計降水量有50至100毫米，部分地區120至160毫米；華南南部局地可超過200毫米。上述大部份地區降水量較常年同期偏多四成至六成，局部地區達兩倍以上。下周初（13至15日）南海北部、華南南部有大暴雨，局部地區有大暴雨。