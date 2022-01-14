嘉道理農場梅花鐘花櫻桃盛開　限入場人數　天文台料下周初再轉涼

「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？」雖然本港近日天氣未見寒冷，但梅花已綻放。在嘉道理農場暨植物園，多株梅花及鐘花櫻桃盛開，形成一片粉紅花海。不過市民如想賞花要注意，因應疫情，現時嘉道理農場暨植物園每次最多可容納1,000 位遊客。

天氣方面，天文台預測一股東北季候風會在下週初影響廣東，該區天氣清涼，有幾陣雨。根據九天天氣預報，下周二（18日）天氣清涼，市區最低見攝氏15度。



▼嘉道理農場梅花、鐘花櫻桃盛開情況▼



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園方維持開放 每次最多可容納1000遊客

春天未到，不過花季已開始。嘉道理農場暨植物園的梅花正盛開，主要種植在嘉道理兄弟紀念亭往胡挺生先生紀念亭的路上。相片可見，梅花樹枝頭上被綻放的一朵朵梅花簇擁，亦有市民前來賞花「打卡」。另外，園內的鐘花櫻桃亦已盛開，位置主要在園內胡挺生先生紀念亭。

不過賞花市民注意，由於疫情，雖然嘉道理農場暨植物園維持開放，不過每次最多可容納1,000 位遊客，市民亦須遵守4人限聚令。

天氣方面，天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，覆蓋廣東西部的雲帶正向東擴展。本港今日（14日）大致多雲。吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在周末期間逐漸緩和，展望周末期間部分時間有陽光，日間氣溫稍為回升，周日（16日）氣溫回升至介乎18至21度。

天文台預測一股東北季候風會在下週初影響廣東，該區天氣清涼，有幾陣雨。（天文台網頁截圖）

打鼓嶺下周跌至寒冷程度

不過隨着下周初東北季候風「殺到」，天文台料下周一（17日）晚上天氣轉涼，至下周二天氣清涼，多雲有幾陣雨；氣溫則稍降至介乎15至18度，打鼓嶺更得12度，達寒冷程度。

天文台又預料，高空擾動會在下周後期為華南帶來多雲有雨的天氣，沿岸地區風勢頗大。下周四（20日）為廿四節氣中的「大寒」，天文台料當日未見寒冷，天氣大致多雲；早上清涼，日間部分時間有陽光。氣溫則介乎16至20度。