天文台料周四立夏重上30度　周六起落足6日雨　佛誕連假天氣不穩

踏入5月本港天氣不穩，氣溫上落如坐過山車。昨日（2日）天文台錄得自1917年以來本港5月份的最低溫紀錄，不過料今日（3日）起，天氣又變炎熱。天文台預測，受乾燥的大陸氣流影響，未來一兩日華南天色普遍晴朗。周四（5日）「立夏」市區最高氣溫亦回升至攝氏30度，一周內氣溫上落有如過山車。

不過天文台又預料，高空擾動會在周五（6日）及周末期間，為廣東沿岸帶來驟雨，一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣。周日（8日）是母親節兼佛誕，連同下周一（9日）補假，不少打工仔可享三日假期，不過天文台料周六（7日）起，將「落足」六日雨。



▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼



天文台表示，一股乾燥的大陸氣流正為廣東沿岸帶來普遍晴朗天氣。今早本港仍「涼浸浸」，天文台錄得最低18.8度，打鼓嶺及北潭涌更分別錄14.7及14.3度。而正午時分，本港各區氣溫普遍則較昨日高5至6度。天文台預測今日天晴乾燥，吹和緩東北風。

展望明日（4日）天晴乾燥，氣溫介乎21至28度。周四是廿四節氣中的「立夏」，代表夏天正式來臨，天文台料大致天晴，日間炎熱，氣溫回升至介乎23至30度。

天文台預測，受乾燥的大陸氣流影響，未來一兩日華南天色普遍晴朗。（天文台網頁截圖）

不過隨後兩三日雲量及驟雨逐漸增多，天文台料周六起有幾陣驟雨，周日母親節兼佛誕，以及下周一補假同樣多雲有驟雨，氣溫亦稍跌至介乎25至28度。將剛過去的勞動節假期後，佛誕三日連假同樣有雨，市民或仍然無法進行戶外活動。

▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼



▼4月29日，天文台發出酷熱天氣警告▼

