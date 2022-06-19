天文台預測周三熱爆市區達33度　料發酷熱天氣警告　有地區達36度

天氣陰晴不定，天文台預測二十四節氣「夏至」過後，位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，料周三（22日）起一連三日迎來酷熱天氣，市區最高氣溫達33度，其中上水有機會升至36度高溫，料屆時將發出酷熱天氣警告，盛夏氣息漸濃。



▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



+ 11

今日是父親節，受一股偏南氣流影響，本港迎來一兩陣驟雨，正午時分部分地區已升溫至30度或以上，料下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁偏南風，高地間中吹強風，無礙市民慶祝的興致。

天文台預測，未來兩日仍有一兩陣驟雨，明日（20日）高地間中吹強風；至周二（21日）（亦是二十四節氣中的「夏至」），當日部分時間有陽光，市區最高氣溫達32度。

周三起迎酷熱天氣

隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，本周中後期華南沿岸天晴酷熱。天文台預測，周三至周五將迎來酷熱的晴朗天氣，市區最高氣溫達33度。參考自動分區天氣預報，周三當日打鼓嶺及石崗或升溫至35度，上水更達36度，天氣熱辣辣，市民外出時要記得補水及注意防曬了。

天文台預測，晴朗天氣將持續至周末，料下周日（26日）局部地區有驟雨，其後兩日將有幾陣驟雨，市區氣溫輕微回落到介乎28至32度。

▼6月8日．紅色暴雨警告期間滂沱大雨▼

