天文台一度發出黃色暴雨警告　維港閃電未嚇走看黃鴨人潮

天文台在今晚（10日）7時半發出持別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，並於半小時後發出黃色暴雨警告信號，生效至9時15分取消。期間維港東面上空行雷閃電，但未有把在金鐘看黃鴨的人潮嚇走。



天文台在下午4時半的九天天氣預報指出，現時位於北部灣附近的低壓區以及華南沿岸的一道低壓槽，會在明日繼續為該區帶來驟雨及雷暴。預料該低壓區會在下周一至周二（12至13日）橫過廣東西部沿岸及其鄰近海域，並有機會靠近珠江口一帶，屆時該區會有大驟雨及狂風雷暴。



雷雨帶在黃色暴雨警告生效後，逐步逼近九龍及港島，維港東面上空行雷閃電，但未有把在金鐘看黃鴨的人潮嚇走。（夏家朗攝）

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在晚上約8時，一道雷雨帶已攻入新界東南及九龍，並波及港島北。（天文台圖片)

雷雨帶在黃色暴雨警告生效後，逐步逼近九龍及港島，在金鐘看黃鴨時，維港東面上空行雷閃電，構成一幅另類圖片。（夏家朗攝）

21:15——天文台取消黃色暴雨警告。

21:00——雷暴警告有效時間延長至晚上10時半。

20:00——天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

19:50——天文台發出局部地區大雨提示：大埔區及西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸；提醒可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

狂風雷暴在晩上7時半前仍未影響港島金鐘一帶，市民繼續拍攝獨自撐場的黃鴨。（羅國輝攝）

19:30——一道雷雨帶已攻入新界東及九龍，另一道正從深圳逼近新界西。在過去一小時，大雨主要在落在大埔區，部分地區錄得20至40毫米。

19:30——天文台發出持別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民提高警覺。

在截至晚上7時45分的一小時，大埔西貢兩區雨量錄得或預料逾70毫米。（天文台圖片）

天文台下午4時半更新九天天氣預報，預料位於北部灣附近的低壓區，會比昨日（9日）預測提早影響香港，料該低壓區會在下周一至周二橫過廣東西部沿岸及其鄰近海域，並有機會靠近珠江口一帶，屆時該區會有大驟雨及狂風雷暴。

天文台預測明日（11日）吹微風2級，漸轉東至東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨。初時有狂風雷暴，日間短暫時間有陽光。到周一（12日）多雲及間中有驟雨，稍後雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，惡劣天氣延續至周二（13日）。

下周後期活躍西南季候風會持續為廣東沿岸帶來不穩定天氣，多雲驟雨及雷暴天氣持續至再下個周日（18日）父親節。

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