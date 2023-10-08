颱風小犬︱正以偏北方向移動　午夜以南70公里掠過　明吹十級風

香港天文台指出，小犬採取較為偏北方向的路徑移動，預料午夜前於香港天文台以南約70公里左右掠過。天文台預計明日（9日）本港吹東至東北強風至烈風，初時離岸及高地更達到暴風級別達10級。



另外，澳門地球物理暨氣象局於今日下午4時半發出八號東北風球，當局網頁顯示，明日凌晨發出九號風球的可能性為中等。



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天文台指，在下午5時，颱風小犬集結在香港天文台以南約70公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶 。過去數小時，小犬採取較為偏北方向的路徑移動，預料小犬會移向珠江口一帶，在午夜前於香港天文台以南約70公里左右掠過 。

天文台形容，小犬是一個成熟的颱風，其眼壁正逐漸靠近香港南面海域 ，本港南部已多處吹烈風，風力可能會再進一步增強 。如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號 。與小犬相關的強雨帶正逐漸影響本港，預料今明兩日本港會 有狂風大驟雨 。

明日初時離岸及高地吹暴風

天文台預測，明日（9日）吹東至東北風7至8級，初時離岸及高地達10級。稍後6級。多雲，有狂風驟雨，雨勢有時頗大。海有非常大浪及湧浪，初時有巨浪。

在下午5時 ，颱風小犬集結在香港天文台以南約70公里。（天文台圖片）

澳門凌晨掛9號風球可能性「中等」

澳門地球物理暨氣象局表示，八號東北風球於今日下午16 時 30 分發出，預料八號風球將在晚間維持，及預測澳門風力將會增強。當局指，在16 時颱風小犬集結在本澳東南約 90 公里。 當局網頁於下午４時半更新指，受熱帶氣旋小犬影響可能發佈之警告，在10月9日凌晨發出九號風球的可能性為中等。

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