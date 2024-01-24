寒冷天氣｜ 今晨市區約6度　新界多區5度以下　大老山跌破0度

寒冷天氣警告繼續生效，天文台指出，本港今日（24日）今日早上天氣嚴寒，市區最低氣溫約6度，新界再低兩三度。大致多雲，初時有一兩陣微雨，高地有可能結冰、日間乾燥，最高氣溫約12度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風。



截至今晨6時分，北區打鼓嶺為3.7度，大帽山0.8度，昂坪為0.2度，大老山則為零下0.3度。全港各區普遍在5至6度左右，新界明顯較低溫，上水僅4.3度、大埔4.1度，沙田為5.2度。至於天文台總部為6.8度，九龍城僅4.9度、黃大仙為5.5度。



圖為截至1月24日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月23日凌晨 直擊北區打鼓嶺低見4.2度▼



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隨後兩日早上仍寒冷 日間天色較為明朗

天文台指出， 今明兩日廣東仍然嚴寒。同時，覆蓋該區的雲帶會稍為轉薄，天色較為明朗。天文台預測，明日（25日）及星期五（26日）早上仍然寒冷，日間天色較為明朗，周末期間早晚清涼。

▼1月23日 大帽山結冰吸引市民上山觀看▼



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強烈季候風信號取消 寒冷天氣警告維持

天文台於今晨4時45分取消強烈季候風信號，寒冷天氣警告則繼續生效。天文台提醒，本港高地的路面可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者，需提防路滑帶來的危險。此外，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並關注獨居的長者或慢性病患者。另外，紅色火災危險警告於今晨6時生效。

▼1月23日清晨 大帽山現冰樹▼



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大帽山昨跌至零下2.9度 市民冒寒賞冰

天文台昨早（23日）錄得市區（天文台總部）最低攝氏6.3度，創入冬以來新低。大帽山在昨早約6時，曾跌至零下2.4度，由於有雨，山上出現結冰，吸引一些市民冒寒上山觀看。日間曾重上2度，不過到晚上約9時更低，一度又跌至零下2.9度，比早上更低。

▼1月23日 天氣嚴寒市民外出包到實▼



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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至1月24日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周初最高重返20度或以上 高空擾動挾雨

天文台指出，隨著季候風在週末期間稍為緩和，該區氣溫逐步回升。預料高空擾動會在下週初至中期為華南帶來有雨的天氣。

根據天文台九天天氣預報，今日氣溫介乎6至12度，明日（25日） 在10至16度之間，大致多雲及乾燥，早上寒冷。周五（26日）為12至18度，同樣早上寒冷。下周一（29日）最高氣溫將重回2字頭，但之後多日均有雨。