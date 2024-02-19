霧鎖香江｜清早水域能見度低於2海里　多區相對濕度高於90%

天文台預測，本港今日（19日）起一連五日相對濕度最高為100%，早晚會有霧。今日清早時份在維港兩岸被大霧掩蓋，看不清對岸，海事處一度提及本港水域能見度低於兩海里。本港東部和南部的相對濕度普遍在90%以上。

受海洋氣流影響，天文台表示，未來兩三日廣東沿岸地區潮濕有霧，日間相當溫暖。分區氣溫在石崗和濕地公園分別錄得28.2度和28度。隨著東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區氣溫逐步下降。



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天文台表示，一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區。海事處今早7時提醒船長、本地船長和船舶負責人，由於香港部分水域能見度低於兩海里，在香港水域航行必須以安全航速並極度謹慎地駕駛。

天文台在下午分區錄得相對濕度普遍都在70%以上，筲箕灣、清水灣更在95%。本港地區今日大致多雲，早晚有霧及一兩陣微雨，明日（20日）日間短暫時間有陽光，氣溫介乎21至26度，吹輕微至和緩東南風。

展望隨後一兩日仍然潮濕有霧，日間相當溫暖。接近周末至下周初氣溫逐步下降。

本港多區相對濕度在今日（20日）都有90%或以上。（天文台）

九天天氣預測方面，天文台昨天原本預測下周二（27日）最低溫是14度，今天修訂為最低15度，當日吹東至東北風4級，大致多雲，早晚清涼。