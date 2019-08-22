【微創手術】對付無形殺手 患主動脈瓣狹窄／高血壓有對策

心臟 是我們身體內的一個重要器官，它連接著身體內的血管。每一下心跳，都將氧氣及養份輸送到身體各部分，維持生命。自六十年代起，心臟病已經是香港前領殺手，心臟一旦出現問題，便會危及生命。心臟病有很多種類，包括冠心病，高血壓性心臟病，結構性心臟病等。 大家比較熟悉的高血壓，多年來都是慢性的隱形殺手，除了影響生活以外，亦增加了患上心血管病的風險，究竟有沒有方法根治？ 而何謂的結構性心臟病？又有什麼治療方法？ 攝影：鄧倩螢

頑治性高血壓

高血壓，是個常見疾病，大部分患者都毫無病徵，因此高血壓又稱為「沉默的殺手」。心臟科專科李少隆醫生說，原發性高血壓有先天和後天兩個因素，先天可能因為父母遺傳，後天可能因為飲食、過重、壓力問題，都有機會導致高血壓。而根據世界衛生組織的標準，不超過上壓140mmHg和下壓90mmHg，都不算高血壓。

輕微的高血壓，其實不一定需要藥物治療，根據美國心肺和血液研究中心資料顯示，一種稱為DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)的飲食，有助預防或控制高血壓，例如減少吸收鹽分、減少食紅肉，多食蔬菜和做運動，血壓有機會調節到正常水平。

若果病人患有中度或嚴重的高血壓，就需要藥物治療。當中有大約5%高血壓患者，對多種高血壓藥物都沒有反應，就是患上「頑治高血壓」，他們有可能需要考慮手術治療。

腎交感神經消融術是最後手段

腎交感神經消融術（RDN）是一個微創手術，為頑治高血壓患者帶來新希望。手術過程中，醫生會於患者腹股溝進行穿刺，將儀器傳送到腎血管進行高熱能消融，阻斷腎交感神經與大腦的信號傳送，達到降低交感神經活躍性，從而降低血壓。

一般接受RDN的高血壓病人，血壓都有機會降低10至20mmHg，RDN對治療高血壓有一定成果，創傷性低，而且復原時間快。但其在臨床的應用角色，仍有待進一步的大型研究，才可肯定。

李少隆醫生指出，RDN卻不是治療高血壓的第一選擇，而是當患者服用多種藥物均沒有反應時，才為病人提供另一個治療選擇。李醫生提醒各位高血壓患者，RDN未必適合每一位高血壓病人，考慮治療前須尋求醫生的專業意見，了解其好處及風險。

不可逆轉的主動脈瓣狹窄

結構性心臟病主要是針對心臟結構出現問題的病人。人的心臟有4個房間，分別為左心室、左心房、右心室及右心房，每間房間都由心瓣隔開，防止血液倒流。主動脈瓣將左心室之血液導流至主動脈，再將血液引流到腦部及身體各重要器官。如果主動脈瓣變窄，無法正常張開，久而久之，增加心臟負荷，令心臟功能變弱。

為何會出現主動脈瓣狹窄的問題？心臟科專科張誠謙醫生解釋，當人愈趨年長，每秒都在開合的心瓣就會衰退、變厚，這是一個不可逆轉的問題，難以避免。正常情況下，主動脈瓣應該有3個瓣葉，但有患者天生只得2個瓣葉，這些患者的心瓣膜有機會較早出現衰退的情況。

張醫生指出，患上主動脈瓣狹窄，開始時候並不會有特別徵狀，因為身體有自動調節機制，但當情況愈來愈嚴重，患者一旦出現心絞痛、氣喘、甚至會休克的時候，就可能危及生命危險。藥物治療只能舒緩病徵，並未能根治結構性問題。「如果患者因為嚴重主動脈瓣狹窄而出現心臟衰竭的病徵，而不接受相應治療，有百分之五十的病人會在兩年內離開人世。」

微創TAVI手術傷害性低

過往幾十年，傳統開胸手術是治療主動脈瓣狹窄的黃金指標，但未必適合年老體弱的病人。最近十多年，出現了微創導管主動脈瓣植入術（TAVI），為未能接受傳統開胸手術的病人提供另一個選擇。TAVI是一個微創手術，醫生會於病人大腿股溝進行穿刺，放入導管並延伸到主動脈心瓣，於合適位置張開導管內的人工主動脈瓣。TAVI除了創傷性低，癒合時間較短，嚴重併發症出現機會亦並不常見，適合老人家。

RDN消融儀器經過導管進入腎動脈

儀器每次能在四個不同位置同時發放射頻能量，消融交感神經

微創手術植入之心瓣

不論是患有頑治高血壓或是主動脈瓣狹窄，最重要當然是主動尋求專業意見，由專業人士決定合適治療方案。

*資料由心臟科專科李少隆醫生、心臟科專科張誠謙醫生提供