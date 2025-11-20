中國網球巡迴賽建行公開賽｜11.23起舉行　逾150精英點燃維園賽場

2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽｜2025年的中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽，將於11月23日至30日一連8日假香港維多利亞公園網球場舉行，比賽將雲集超過150位來自全國各地的頂尖球手，角逐男單、女單、男雙及女雙4大項目！開幕式暨名人賽更邀得藝人嘉賓胡定欣助陣，為現場打氣，想知詳情即看下文啦！



2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽｜前一姐王薔回歸！

2025年的中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽，將於11月23日至30日一連8日假香港維多利亞公園網球場舉行。（官方圖片）

2025年的中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽 (簡稱「CTA1000 香港公開賽」），將於11月23日至30日一連8日假香港維多利亞公園網球場舉行。將雲集超過150位來自全國各地的頂尖球手，角逐男單、女單、男雙及女雙4大項目！

球手方面，有中國女網前「一姐」王薔的回歸！她曾獲得WTA世界排名第12位的紀錄，並兩度奪得亞運會女單金牌，令不少球迷都期待她再現王者風采！除了王薔，還有曾在CTA1000湖州站橫掃女單及女雙冠軍的劉方舟、在2023年CTA職業級總決賽獲男單冠軍的特日格樂、在2024年CTA1000香港公開賽奪得男單冠軍的劉少雲，以及2023年CTA職業級總決賽獲雙打冠軍之一的肖霖昂。

2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽｜胡定欣將驚喜現身！

為慶祝賽事啟動，大會特別舉辦開幕禮暨名人賽，邀請香港知名藝人胡定欣，連同幾位頂尖選手特日格樂，對陣前女子網球運動員陳詠悠，配搭新生代網球新星肖霖昂，於維多利亞公園網球場上演一場精彩絕倫的跨界對決！

胡定欣上場前，更會與國家網球運動員李喆先生，及中國香港網球運動員黃俊鏗先生同台交流，將暢談對網球運動的熱愛與體會，並分享備戰心情及比賽展望！

2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽｜超過150名全國頂尖球員匯聚維園！

主辦機構德天集團主席霍啟山先生，JP在發佈會上表示：「CTA1000連續第三年落戶香港，充分印證了香港具備承辦國家級體育盛事的能力。今年超過150名全國頂尖球員將匯聚維園，將為觀眾呈現高水平對決與震撼體驗。我們希望透過中巡賽推動體育與文化交流，讓體育真正走進社區與市民生活，同時展現香港作為『亞洲盛事之都』的獨特魅力。」

運營單位北京中網巡體育管理股份有限公司董事長魏勝凡先生表示：「中國網球巡迴賽自 2020年創立以來，已逐步發展成為承載培養後備人才、推廣網球運動重要使命的國家名片賽事。香港站的成功舉辦不僅彰顯香港在體育盛事中的獨特優勢，更搭建起一座促進內地與國際交流的橋樑。我們希望透過這個舞台，向世界展示中國網球的蓬勃發展，並為大灣區體育、文旅與創新融合注入新的活力。」

本次賽事由建行（亞洲）冠名贊助，建行（亞洲）副行長楊雲超先生表示： 「建行（亞洲）連續第三年冠名贊助CTA1000香港公開賽，既為內地與香港球員搭建切磋交流的平台，也展現我們以金融力量推動粵港澳大灣區文體融合發展的承諾。」他續指：「建行（亞洲）將持續透過支持高水平體育盛事，以服務國家發展大局為使命，助力香港鞏固國際金融中心地位，並為建設體育強國作出貢獻。」

是次新聞發佈會亦邀得多位嘉賓到場支持，包括香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生，JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部體育處處長朱劍平先生、德天集團執行董事霍啟人先生、中國香港網球總會會長鄭明哲先生、建行(亞洲)副行長陳麗明女士、江蘇洋河酒廠股份有限公司國際業務部港澳辦事處主任庄威先生、中國移動香港有限公司政企客戶部副總經理劉辰瑤女士等政企嘉賓代表。

大會亦特別鳴謝建行(亞洲)、中國太平保險集團、江蘇洋河酒廠股份有限公司、中國移動香港有限公司、Ticketflap、eyes3 Sports Technology Ltd、海洋公園、Art Piece、thatsmoa、Body Solution、香港電台、怡寶、天龍、卡爾美體育等贊助商及合作夥伴對本屆賽事的傾力支持。

CTA1000香港公開賽不僅是中國網球向世界展示實力的重要舞台，更憑藉粵港澳大灣區的共同參與，推動體育交流與文體旅融合發展，進一步擴大中國網球在區域及國際的影響力。同時，本屆賽事將透過多元社區與青年項目，讓體育真正走進市民生活，啟發新一代網球力量。CTA1000連續第三年落戶香港，不僅彰顯中國體育的蓬勃活力，更突顯香港作為國際盛事之都的獨特魅力。

開幕禮暨名人賽

比賽地點：維多利亞公園網球場主場

比賽日期：2025年11月23日

比賽時間：下午3時至4時30分



中國網球巡迴賽香港公開賽2025

比賽地點：維多利亞公園網球場主場

比賽日期：2025年11月30日

比賽時間：上午11時開始（預計持續至下午，包含頒獎典禮）



