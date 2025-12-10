搵唔到啱位又啱款嘅傢俬？現成傢俬都可「任意改」貼近訂造級體驗

香港家居空間有限且間隔多變，不少人在購置傢俬時都面臨兩難局面：標準現成傢俬未必符合個人喜好，也有機會尺寸不合。如果只有一兩件傢俬需作細微改動，訂造傢俬未免大費周章。最終，許多家庭只能無奈選擇「將就」。有本地家居品牌深明香港家庭對傢俬的需要，推出以現成傢俬的親民價錢，提供改動傢俬尺寸、顏色、間隔、配件等等的服務，甚至能自由配搭，讓港人在佈置家居時，能夠作出靈活改動。



打破思維限制 真正「你話事」

傳統的傢俬選擇有時受限於既定尺寸與設計，消費者即使看中款式，尺寸未必可以用盡寸金尺土的空間，找到合適尺寸又可能不是個人喜愛風格。Pricerite實惠的「任意改」理念，旨在打破空間與設計的束縛。無論你喜歡甚麼風格還是有任何需要，都能根據實際居住空間、生活習慣與個人喜好，自由組合和靈活調整傢俬細節。這意味著你無須再為遷就一件傢俬而犧牲個人習慣或生活喜好，真正做到「不再將就」，打造出最符合你需要的理想家居！

Pricerite實惠的「任意改」理念，旨在打破空間與設計的束縛！

五大自由訂製範疇 從外到內「任意改」

「任意改」為你帶來全方位的升級體驗，提供五大訂製範疇，流程簡單，省時省心：

1. 決定空間劃分

2. 為每款傢俬選擇心儀設計風格

包括：衣櫃、書櫃、電視櫃、組合櫃、床架，超過100款任意改傢俬！

3. 計算尺寸

傢俬尺寸任意改：長、闊、高，用盡每吋空間！

4. 選擇內部結構

多款內部間隔，隨你搭配，靈活收納佺限制！

5. 選擇心水顏色

超過20種顏色，櫃門/櫃身可選擇不同顏色，提供多樣化選擇！

6. 可加配件

可加配：拉鏡、門鎖、出線盒，切合不同個人習慣及需要！

7. 可加收口/避腳線

讓傢俬更貼牆，提升整體美觀及實用性

升級用料+快速生產 高性價比之選

除了高度靈活的訂製體驗，「任意改」在用料與服務上亦全面升級。所有板材均升級至18mm加厚E0環保夾板或日本最高環保等級的F4星級環保板材，並採用PUR防潮封邊技術，讓你用得安心。在製作時間方面，亦相比訂造傢俬快，最快只需4星期完成，助你更快完成理想家居。

Pricerite實惠致力為香港家庭提供獨特而富「生活智慧」的一站式家居解決方案，為顧客創造空間，以提升家居生活質素。

作為全港最具規模的家居用品專門店，Pricerite實惠致力為香港家庭提供獨特而富「生活智慧」的一站式家居解決方案，為顧客創造空間，以提升家居生活質素。今次推出全新「任意改」，真正回應了市場對個性化與空間運用的需求，以更低的成本帶來升級體驗！立即親臨Pricerite實惠，體驗這個突破空間界限的全新家居方案！

如有興趣了解「任意改」更多，請即到訪Pricerite實惠門市，或瀏覽：https://pricerite.ly/ddq

（資料及相片由客戶提供）