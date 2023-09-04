月餅2023｜網紅麵包店Hashtag B x 香港電車　新分店登陸尖沙咀

主打烘焙美食的新派港式麵包店Hashtag B，在銅鑼灣利園山道開張後，一直主推少糖少鹽製作，強調無人造色素及防腐劑，每日以天然食材手工製作。該店先後推出多色菠蘿包、雲朵吐司和破崙焦糖撻，後者更成為一時美食熱話，吸引很多市民排隊搶購。在社交媒體instagram平台上，一度每日都出現網民分享該店焦糖撻的帖子，甚至是感嘆又賣斷市的消息。Hashtag B近日終於透露，將於9月7日正式於尖沙咀厚福街加開首間分店。

Hashtag B x 香港電車 限量版燈籠月餅

Hashtag B最近又跟香港電車聯乘，推出2023年中秋月餅禮盒，內有兩種招牌口味月餅，包括2件奶黃拔絲麻糬月餅、3件紫薯流心蛋黃麻糬月餅，一共5個月餅，每件有80克，月餅內均有流心蛋黃麻糬餡。早鳥優惠價 HK$288 （原價HK$368），9月8日開始在門市取貨或發貨。購買網址︰https://bitly.ws/ThW7

（圖片來源︰Hashtag B x 香港電車）

熱門招牌：五彩菠蘿包

該店開張時首先有一系列色彩繽紛的菠蘿包，共有5款口味，包括抹茶、洛神花、黑芝麻、伯爵茶和原味，麵包上的顏色都是來自天然食材，沒有加入人造色素！店方曾經在社交平台上分享製法，以洛神花味為例，做法是將天然洛神花烘乾後磨成粉，混入麵團再用人手搓成。焗製後的成品不只帶有天然的粉紅色，且有洛神花香！

（圖片來源：Hashtag B@Facebook）

熱門招牌：雲朵方包

另一款招牌麵包就是不同口味的雲朵方包，有抹茶紅豆雲朵、特濃朱古力雲朵、琥珀核桃無花果麥雲及雙重芝士雲朵，用料非常講究，例如琥珀核桃無花果麥雲，就用上自家製焦糖核桃和土耳其無花果製成。

Hashtag B｜銅鑼灣創意手作麵包店！抹茶/洛神花菠蘿包、雲朵吐司

除此之外，麵包店供應多款不同港式麵包，如岩鹽牛油卷、肉鬆卷、黑糖卷、蔥油包等。而港式烘焙當然不少得曲奇皮蛋撻，用上日本極濃雞蛋製成，蛋香味更濃郁。

網紅蛋撻：拿破崙焦糖撻 經常賣斷市

Hashtag B後來推出的拿破崙焦糖撻，外觀相當精緻，鮮黃色的蛋漿被多層厚的拿破崙酥皮所包裹，猶如加上了酥皮的焦糖布甸。根據網民在討論區上的分享，焦糖撻的酥皮層次分明，吃不去有鬆脆、爽口的感覺。整個撻亦散發濃郁的香氣，十分誘人。

（圖片來源：Hashtag B）

這款焦糖撻推出之後，曾經受到大量網民在網上討論區熱議，經常被搶購一空。其後，拿破崙焦糖撻的出爐時間為每日下午2時、4時及6時，欲品嘗焦糖撻的朋友可於焦糖撻出爐前，提早到達店舖排隊，才能確保買得到。

Hashtag B｜銅鑼灣網紅餅店推拿破崙焦糖撻！熱/凍食都得$23食到

（圖片來源：Hashtag B）

店方提醒，由於全部麵包均是新鮮製作，數量有限。如果想買到心水麵包，首輪麵包會在早上營業時新鮮出爐，而中午12時至1時亦會有較多麵包出爐，選擇會較多。

（圖片來源：Hashtag B）

銅鑼灣美食｜Hashtag B

原祖店地址：銅鑼灣利園山道67號寶榮大廈地下F鋪

營業時間：星期一至五07:30至20:00；星期六、日及假日08:30至21:00



分店地址：九龍尖沙咀加拿芬道0049號夏惠樓地下C號舖 (厚福街交界)

營業時間: 星期一至日 及假日 08:00 – 21:00

Instagram: @hashtagbhk

Facebook: Hashtag B

