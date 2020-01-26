劉鑾雄14年升值7倍的藝術投資　名畫《水花》估價何解高達3億？

一度成為在世最貴藝術家的霍克尼（David Hockney），其1966年鉅作《水花》（The Splash）下月將於倫敦上拍，估價達2,000萬至 3,000萬歐元（約2億港元至 3億港元）。 據近日《彭博社》報道，此畫賣家乃香港富商劉鑾雄。

2006年，《水花》上一次現身拍賣場，以290萬英鎊（HK$2,900萬）成交，創下了當時霍克尼的個人拍賣紀錄。換句話說，此作在14年間升值近7倍之多，果真是一項好投資。

劉鑾雄的名字除了出現在財經版和娛樂版外，亦不時成為拍賣新聞主角，皆因不少天價成交也牽涉到這位香港富商。例如去年以HK$2.07億成交的乾隆料胎鳳舞牡丹包袱瓶，就曾經是他的珍藏。

2015年，他以當時破紀錄的4,860萬瑞士法郎（約HK$3.7億），在日內瓦蘇富比投得12.3克拉的無瑕藍鑽「藍月」（The Blue Moon），把之命名為「約瑟芬的藍月」（The Blue Moon of Josephine），以作為送給女兒 Josephine的禮物。

劉鑾雄過往藏品及惹火新聞（按圖細閱）↓↓↓

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據藝術界估計，劉鑾雄坐擁的各類收藏品總值高達約10億美元（78億元）。當然，對於坐擁千億元身家的他而言，絕對不算是一個大數目。根據福布斯資料，劉鑾雄在全球富豪排名65，身家高達169億美元（1,310億元）。

今次上拍的《水花》，繪於1966年，乃霍克尼以水和泳池為主題的三部曲之一。三部曲的三幅畫作，以1967年繪畫的《更大的水花》（A Bigger Splash）尺幅最大，達242.5 x 243.9 cm，此作現存於倫敦泰特美術館（Tate）。《水花》則排行第二，尺幅183 x 183 cm。兩幅作品構圖大致相同。

至於與《水花》同年創作的《小水花》（A Little Splash）則由私人收藏，從未登上拍賣場。霍克尼繪畫這三幅畫作時，正值由倫敦移居洛杉磯後不久，深受加州充沛的陽光，獨特地形，以及隨處可見的游泳池所吸引。

霍克尼（David Hockney）畫作和創作過程（按圖細閱）↓↓↓

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《水花》畫中所繪，乃跳水者躍入水中，水花濺起的一刻。霍克尼描述繪畫姊妹作《更大的水花》時曾如此形容：「這一瞬間歷時只有兩秒，我卻花了兩個星期去繪畫。」他認為，要是能夠在畫作裡目睹這轉瞬即逝的一刻，比觀看照片來得更震撼。

霍克尼自言就像文藝復興巨匠達文西那樣，醉心研究水的形態、繪畫漩渦狀的東西。他自1964年首次到訪洛杉磯至1971年，繪畫了無數以泳池為主題的畫作，嘗試以不同方式，繪畫不斷變幻的水面。

完成《水花》的那一年，亦是霍克尼遇上畢生最愛之一，Peter Schlesinger的一年。兩人分手後，霍克尼以兩人關係為主題的創作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》，2018年破紀錄以9,030萬美元（7億元）成交，令霍克尼一度成為最貴在世藝術家。

惟紀錄後來被Jeff Koons的不銹鋼雕塑《兔子》以9,107萬美元（7.1億元）打破。

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