美國價格傳導勝中國　消費者終也要捱貴貨│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-13 21:03

美國通脹大超預期，4月份通脹數據大升4.2%。由PMI、PPI、CPI等數字可觀察到上至工廠營運、原材料價格、供需平衡等因素。在大宗商品及原材料價格急升的情況之下，以美國與中國相比，美國的傳導作用較中國強。或許是美國拜登政府巨額財政刺激及失業救濟金緩助，美國國民可承受程度較高。

至於中國方面，原材料供應緊張，促使其價格上升，但下游廠商擔憂經濟復甦未穩，因而未將高昂的原材料價格轉嫁至消費者，獨力硬食貴價材料，壓力甚大。

由原材料價格、工廠生產運作、新訂單情況，至出廠價格給下游廠商，甚至是最終消費者，整條生產鏈均具有傳導作用。

美國4月份通脹數據大升4.2%，創2008年9月以來最高，扣除食品和能源的核心CPI，4月按年升3%。上游製造業景氣不錯，ISM製造業指數為60.7，ISM銷售價格指數更升至89.6水平，創2008年7月新高，而美國4月PPI將於今晚公布。

至於中國4月份PMI為51.1，而PPI升幅創三年半新高，4月份PPI按年升6.8%，勝預期，遠高於3月4.4%的升幅，並創2017年10月以來新高。但CPI按年升0.9%，略低於預期的1%，增速較3月的按年增加0.4%加快0.5個百分點。從此可見，美國的傳導作用較中國強。

供應鏈緊張 貴價材料觸發停產

中國限產反而促成資源價格向上。其中一例是中國河北省唐山市要求鋼鐵企業執行限產減排新措施，最高減產比例達50%，該市去年年生鐵產量1.33億噸，佔中國產量14.98%。內媒引述官方估計，唐山市有關措施實行期間，即3月20日至12月31日，該市鐵礦石消耗量總量或將減5,159萬噸。熱軋板卷價格一度升穿6,700元人民幣，並創新高。

上游價格高昂對下游廠商的影響開始浮現。據《路透》報道，近日網上流傳一份中國一家電器公司發出的暫緩接單通知，表示由於全球炒作各種製造業原材料，囤積晶片等等，致使金屬原材料、玻璃、泡沫、開關等不斷大幅度漲價持續走高，使得零部件及整機材料成本上升過大，人工成本也愈來愈高，公司4至5月產口皆為貼本製造。經研究決定，自5月15日起暫停接受ODM客戶訂單，建議客戶觀望兩周，等材料稍做穩定再談價。

人行：輸入性通脹的風險總體可控

人民銀行《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》提及到，近年中國PPI向通脹傳導關係明顯減弱，國際大宗商品價格起伏波動對中國通脹走勢的影響亦相對較低。

報告又指，中國作為大型經濟體，若無內需趨熱相疊加，僅國際大宗商品價格上漲也並不容易引發明顯的輸入性通脹。綜合研判，全球大宗商品價格上漲可能階段性推升中國PPI，但輸入性通脹的風險總體可控。

國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議，會議要求，跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。

從美國經濟數據如ISM、CPI與中國的比較，可見大宗商品價格上升，至消費者身上，美國的傳導效應較中國的強。其中一個原因可能是美國的有救濟金緩助，未太實在地感受到物價上升的影響。

相反，中國廠商卻未有在消費者加價，只是下游工廠在擠壓利潤。然而，面對高昂的原材料價格，中國廠商亦要尋求出路。一是如上述的情況般停產，待資源價回落才重開，弊處是對經濟復甦造成打撃，二是在終端加價，轉移成本至消費者身上，屆時通脹也會加快重臨。