「聯匯之父」祈連活：香港將容忍高利率水平　以保聯匯制度

近日美國著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）發文指，隨著中美關係愈來愈疏遠，認為港元的聯繫匯率制度不再合適，預期港元與美元最終會脫鈎，因此已沽空港元；另一位美國基金經理Boaz Weinstein亦透露同樣有沽空港元。

有「聯匯之父」之稱、景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）接受外電訪問時相信，面對投機者的新一輪沽完，香港即使面對極高的借貸利率水平，及對經濟的短期陣痛，亦會捍衛聯繫匯率制度。

他認為，匯率波動對本地資產價格、進口成本和資本市場有負面影響，相信金管局會容忍港息上升至維持聯匯所需要的水平，亦不願破壞40年來的貨幣穩定。

祈連活認為，金管局會容忍港息上升至維持聯匯所需要的水平，亦不願破壞40年來的貨幣穩定。（資料圖片）

金管局入市從而推高借貸成本，三個月銀行同業拆借利率目前為5.27%，為2007年以來的最高水平，經濟環境亦在新冠疫情下轉弱，預計今年經濟收縮幅度將超過預期。祈連活直言，目前市場沽空條件已經成熟，但投機者低估金管局維持聯繫匯率制的意願，主要因為港元與美元掛鉤，仍是香港與內地開展業務的最大吸引力，當局不想放棄這一角色。

祈連活認為，只要本港維持高利率水平，可吸引資金流入，便有足夠流動性應付空倉。

陳茂波：與港元對賭的投資者將是輸家

財政司司長陳茂波月初曾表示，香港採用聯繫匯率制度，已建立強勁的緩衝和銀行系統支持運作，強調與港元對賭的投資者將會是輸家，正如早前有美國對沖基金經理再次看錯港元。

金管局亦指出，不時有個別市場人士發表質疑聯匯制度的言論，大部分基於對制度的誤解或自身基金持倉，金管局不會作出評論，但指聯匯制度運作近40年，經歷多個經濟周期，面對大量資金進出仍運作良好，香港不需亦無意更改聯匯制度 。