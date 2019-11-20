網民製催淚彈地圖全港各區指數一鍵看　口罩也無用有何處理方法？

修訂《逃犯條例》風波持續，警方處理示威活動時發射上萬計催淚彈，幾乎區區都不能倖免。有網民就用Google Maps製作了「香港催淚彈地圖（HK Tear Gas Map）」，提醒市民短期內避免前往有關地點，保障健康。

香港警察於近幾個月示威活動中，使用催淚彈驅散群眾，橫街窄巷甚至住宅醫院，都受到催淚彈產生的煙霧影響。惟政府及警方一直用「涉及行動部署」為由，拒絕公開催淚彈成份，不少人憂慮催淚彈成份是否對人體有害，例如釋出難以消除的二噁英等。

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有網民就用Google Maps製作了「香港催淚彈地圖」，警方曾發射催淚彈的地方，都會有標記，詳細使用方法如下圖：（點小圖放大看）

根據地圖，至少有逾500個地點「中招」，大家可以看看包括哪些地方，如無必要，盡量避免前往。

「香港催淚彈地圖（HK Tear Gas Map）」

（Google Maps）

催淚彈會釋出二噁英？

人稱「火博士」的科技大學化學系講師陳鈞傑早前說，催淚彈成份中的CS催淚氣體含氯和苯環，完全符合產生二噁英的結構，着地燃燒能釋出二噁英。

警方行動部高級警司汪威遜回應時，雖然承認催淚彈可能釋放二噁英，但稱二噁英釋放源頭包括燃燒塑膠，而燒得最多塑膠的是「暴徒」，形容他們是「破壞地球的黑手」。

食物及衞生局長陳肇始則說，沒有發現文獻或研究顯示使用催淚煙而引致二噁英中毒個案，且催淚彈燃燒時間甚短，產生的氰化物（俗稱山埃）在空氣中很快消散。

過量攝入二噁英有何問題？

人類如攝入大量二噁英，可引致氯痤瘡、皮膚出疹及變色等皮膚病和體毛過多。長期攝入二噁英則牽涉免疫系統、生殖功能、內分泌系統及發育中神經系統損害，一些研究亦發現二噁英與人的糖尿病、甲狀腺功能異常和心臟病有關 。

口罩無用？

面對二噁英，其實一般口罩作用不大，有醫生就建議可以戴活性碳口罩。

（資料圖片）

不過最好的預防方法，還是盡量遠離受二噁英污染的地區。

受污染食物點處理？

陳肇始表示，要減低食物受污染風險，食物須妥為貯存於適當地方，例如在清潔及已蓋好的食物容器內，而一般情況下以流動水清洗食物，如水果或蔬菜，可減少食物表面污染物。

不過陳肇始補充，如懷疑食物受到污染或有異樣，「為審慎起見，便不應進食」。

其他注意事項

衞生署指，接觸催淚煙後一般可出現徵狀，包括眼睛和其他黏膜有刺痛及灼熱感覺、流眼水、流口水、流鼻水、胸悶、頭痛、惡心、皮膚有灼熱感覺及紅斑等，這些徵狀通常會在接觸後短時間內消失，惟建議如接觸到催淚煙，需清洗皮膚、洗眼，並更換受污染衣物；身處於室內地方而附近有催淚煙發放，應關閉所有門窗，並關上空調，以及可用濕布封上門窗隙罅。

另外，接觸催淚氣體後一至兩小時應避免母乳餵哺，而接觸嬰兒或母乳餵哺前，哺乳媽媽應更換衣服及徹底清洗頭髮和皮膚，避免嬰兒有機會接觸到催淚氣體殘留物。