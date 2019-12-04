入境新加坡將不再使用實體入境表　旅客須網上預先填表　附教學

實用教學
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去過旅行的讀者們，應該都有一個在飛機上的共鳴，就是找空中服務員拿入境表，或者有更多人記得的是要問空姐借筆和 Passport 放在行李內，不能完整填好入境表的回憶。新加坡近日宣布，入境旅客將不用再在飛機或關口前匆忙填表，改由網上預先填寫入境資料，加快入境過程。

取消實體入境表

新加坡政府決定，將於 2020 年開始取消實體入境表，預計前往新加圾的航班上應該不會再派發現有的入境表。旅客入境時，需要在網上填寫入境資料，代替入境表。旅客可於入境前 14 日提交網上入境表，過關時只要向當地職員出示條碼和護照即可。

2020 年後去新加坡旅遊，就必須使用網上入境表（Google 圖片）

官方應用程式填表

旅客除了可以在新加坡政府的官網上提交表格外，更可在官方推出的「SG Arrival Card」手機 App 內上載資料。最方便的是，旅客可以把自己的資料記錄在 App 內，每次填表的過程就會更快（不用填名稱和護照號碼等），時常去新加坡的旅客必備。雖然實體入境表明年才會取消，但新加坡已經試行網上入境表，旅客現已可用「SG Arrival Card」手機 App。

網上填入境表注意事項：

1﹑可在入境前 14 日提交

2﹑工作證明和遊輪旅客不適用

3﹑目前只可用英文填表

「SG Arrival Card」手機填寫新加坡入境表教學：

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新加坡 移民與關卡局 官網（按此進入）

「SG Arrival Card」手機 App 下載連結：iOSAndroid

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