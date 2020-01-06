【柬埔寨簽證 2020】網上申請簽證教學　個人近照資料等要求一覽

實用教學
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【柬埔寨簽證 2020】柬埔寨作為一個正在開發的國家，當地有不少別具特色的建築，如柬埔寨聖地吳哥窟。雖柬埔寨提供落地簽證的服務，但如果不想大排長龍和支付小費的話，筆者建議申請網上電子簽證，又快又方便就能成功出入柬埔寨。

照片要求

申請柬埔寨電子簽證時，必須上載個人近照到網上系統。個人近照的大小要是護照的標準，以 JPEG 或 PNG 小於 1MB 的格式上載。照片的背景則只能使用純白色或灰白色，其他則不能接受。在照片上傳時，申請人請先把照片檔案名改成英文，作能成功上傳。

▼▼申請柬埔寨電子簽證必備文件▼▼

吳哥窟成為很多旅客前往柬埔寨的原因（Google 圖片）

▼▼電腦申請柬埔寨電子簽證步驟▼▼

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▼▼手機申請柬埔寨電子簽證步驟▼▼

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領取柬埔寨電子簽證

申請柬埔寨電子簽證時，申請人要繳付 30美元的費用，以及 6 美元的手續費，即共 36 美元。申請人要透過信用卡（Visa、Master、JCB）﹑銀聯或支付寶（內地版）支付。當成功付款後，一般只要一個工作天內就能收到當局的電郵通知（官方指要 3 個工作天）。

柬埔寨電子簽證使用需知：

1﹑電子簽證必須列印出來（確認電郵）

2﹑有效期 3 個月（由簽發日起計）

3﹑可逗留期限30天

4﹑只適用於單一次出入境，不可在有效期內多次使用

申請柬埔寨 eVISA 官網（按此進入）

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