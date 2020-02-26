電訊商向學生派免費 sim 卡助在家網上學習：即睇申請方法

因武漢肺炎疫情影響，全港中小學繼續停課至四月。長達約 3 個月的停課期，為了做到「停課不停學」，網上學習變得重要。除了學校本身推行網上學習課程外，更有電訊商推出免費的網上直播教室，甚至擔心學生沒有足夠數據，提供免費 sim 卡。

自由鳥送免費 sim 卡

「停課不停學」在現今大部分人都有智能電話的時代，就算不在家中，也能在手機或平板上學習。不過要觀看即時互動直播或教學影片，也要有足夠的數據才能有效上堂，自由鳥因此透過社企教育平台 EdFuture，在這斷停課期為中小學生提供免費的 SIM 卡，包括本地流動數據服務及話音服務。

詳情亦可到自由鳥 Facebook 了解（Facebook @enjoythebirdie）

免費 sim 卡申請辦法

自由鳥的 SIM 卡並不是直接派給中小學生，而是經學校向有需要學生派發。由即日起至 2 月 28 日（晚上 8 時），中小學可以透過網上申請表格報名，輸入優惠碼後可享兩個月免費使用本地流動數據及話音服務（小學每月5GB；中學每月6GB）。雖然每間學校只可申請 10 個優惠碼，但只要註明原因，或可個別申請到額外數量，幫助更多學生。

免費直播教室

解決到數據需要後，就可以到網上找合適的學習平台。中國移動香港聯合教育界，為小學生提供免費網上課程。每星期 1 至 5，下午 2-4 時，只要到 UTV 官網或下載 UTV APP，即可看到小一至小六下學期中英數常的課程。學生亦可看到 UTV 的官網了解直播時間表，找出合適的課程觀看。

《Swift Playgrounds》畫面截圖

+ 4 + 3 + 2

網上學習程式編碼

網上學習除了可以時間自由外，更能突破一般學校的框架，吸收到更豐富的知識。如對程式編碼有興趣的話，免費 App 《Swift Playgrounds》或會成為新手上路的良好踏板，用遊戲﹑解迷的方法，了解編碼的基本概念和步驟，跳出程式編碼的刻板印象。這一段停課期，學生可利用來開發更多的興趣，而這些免費的平台正好是學習新知的良好工具。